Devin Haney querrá que se cambie el resultado de pelea con Ryan García a no contest, según Hearn

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Promotions, reveló que Devin Haney querrá que el resultado de su pelea con Ryan García -donde perdió por decisión mayoritaria- sea cambiado a un no contest luego de que el californiano diera positivo a dos sustancias prohibidas antes del combate.

En una entrevista con el canal de YouTube de Charlie Parson, Hearn comentó que Haney está furioso con esta situación y que independientemente de que García sea declarado culpable o inocente buscará que se anule la derrota para recuperar su récord invicto.

“Hablé con Devin anoche y está absolutamente furioso. El tipo tenía 3 libras de sobrepeso y tenía PED en su organismo. Querrá un no contest inmediato. Independientemente de la inocencia o culpabilidad de Ryan, tenía PED en su sistema cuando peleó contra Devin y tenía 3 libras de sobrepeso. Si eres Devin, estás pensando: ‘Que se jo**n, me han jo**do’”, dijo.

Ryan García dio positivo a ostarine, sustancia que mejora el rendimiento. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Hay que demostrarle a la Comisión Atlética del Estado de Nueva York que no sabía que se había ingerido ni cómo se había ingerido. Eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia“, agregó.

Ryan García dio positivo por Ostarine el día antes y después de la pelea contra Devin Haney, según una carta enviada a las partes involucradas por la Asociación de Antidopaje Voluntario (VADA) y a la que tuvo acceso ESPN. Además, King Ry también se detectó 19-Norandrosterona, pero este no ha sido confirmado, por lo que el peleador tendrá 10 días para solicitar la prueba B.

“Todos saben que yo no hago trampas. Esta es gente que está tratando de atacarme por alguna razón… nunca he tomado esteroides en mi vida… si acaso he tomado suplementos”, expresó el californiano en un video publicado en sus redes sociales.

Desde que se anunció el combate entre Devin Haney y Ryan García todo fue muy controvertido. El californiano tuvo un comportamiento errático en las ruedas de prensa y las redes sociales donde admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero todo fue planeado y The Dream cayó en el juego de su rival. Ahora una nueva polémica se suma a esta telenovela tras el positivo por dopaje del californiano.

Ryan García derribó en tres ocasiones a Devin Haney con su gancho de izquierda y se llevó la victoria más grande de su carrera. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

A pesar de que Devin Haney era el favorito en las casas de apuestas, Ryan García -quien llegó con tres libras de más a la pelea- dio la sorpresa al derribar en tres ocasiones a The Dream y llevarse la mayor victoria de su carrera por decisión mayoritaria de los jueces (112-112, 114-110 y 115-109).

Devin Haney, de 24 años, se convirtió en campeón de las 140 libras al derrotar a Regis Prograis el pasado mes de diciembre y perdió su invicto ante King Ry en su segunda actuación en la división. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y una derrota.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar al campeón del CMB. El boxeador mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

