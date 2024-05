Eugenio Derbez reacciona a los rumores de separación con Alessandra Rosaldo

Una vez más, el actor y comediante Eugenio Derbez se enfrenta a una ola de especulaciones con respecto a su matrimonio con la cantante Alessandra Rosaldo, esto luego de que la periodista Martha Figueroa lanzara un comentario que dejó al público con la boca abierta.

“Hoy se los digo. Se van a divorciar. No sé si hoy. No sé si en un año. No sé si en seis meses o en dos años, Alessandra y Eugenio no van a durar. Se ve que ya no se soportan”, dijo la comunicadora durante la más reciente transmisión del programa ‘Con permiso’, que se transmite en Unicable.

Dentro de su relato, Figueroa afirmó que la vocalista de Sentidos Opuestos actualmente no vive con Eugenio Derbez, lo que indicaría que la pareja atraviesa una fuerte crisis matrimonial: “Me dijeron que ella hizo un campamento de ejercicio y cuando acabó no quiso regresar a su casa. Ahí son las pequeñas señales de que algo está pasando y yo, que soy la más observadora, se los digo y se los firmo”, añadió.

No pasó mucho tiempo antes de que estos reportes tomaran relevancia en redes sociales y llegaran a oídos del protagonista de “No se aceptan devoluciones” durante un encuentro con varios medios de comunicación, razón por la que, de una vez por todas, decidió dar respuesta.

Fue durante la alfombra roja de la serie ‘Acapulco’, en la cual participa, que Eugenio Derbez se pronunció sobre su supuesta separación. Y aunque prefirió no profundizar en las declaraciones de Martha Figueroa, dejó claro que todo va viento en popa dentro de su matrimonio con Alessandra Rosaldo.

“Ya me andan divorciando, pero no. Seguimos muy felizmente casados”, declaró ante la mirada expectante del público. Además, recurrió al humor que lo caracteriza para hacer frente a las acusaciones de que ambos “ya no se soportan”.

“Hay días que Ale no me soporta, pero tenemos maravillosa relación”, dijo tras revelar que el distanciamiento al que se hizo alusión se debe a que ha estado trabajando “fuera de Los Ángeles” pero eso no se traduce en divorcio o crisis matrimonial.

Seguir leyendo:

• Eugenio Derbez y la razón por la que se puso celoso de Lenny Kravitz

• Eugenio Derbez revela que Alessandra Rosaldo le prohibió hablar de su ex Victoria Ruffo

• Eugenio Derbez quiere que su nieta herede el “gen familiar” y hacerse más cercano a Victoria Ruffo