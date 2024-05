Paulie Malignaggi cree que Ryan García hizo trampa contra Haney: “Tomaste esteroides y lo sabías”

Paulie Malignaggi, excampeón y comentarista de boxeo, cree que Ryan García sí hizo trampa en su victoria contra Devin Haney tras las pruebas positivas por drogas para mejorar el rendimiento (PED) el día antes y durante el duelo con el monarca de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Durante el programa Deep Waters de ProBox TV, Malignaggi comentó que está convencido de que García es culpable y aseguró que el boxeo es el deporte que cuenta con en el sistema de pruebas antidopaje más deficientes.

“Debería molestar a mucha gente. (…) Si les digo que el boxeo es probablemente el más sucio de todos los deportes profesionales, no exageraría, no mentiría. Tenemos las pruebas de drogas más débiles. No hay pruebas (obligatorias) fuera de temporada, lo que significa que no hay pruebas entre campos de entrenamiento. Dentro de los campos de entrenamiento, solo en ciertas peleas se implementan estas pruebas aleatorias, ni siquiera en todas las peleas”, dijo.

Ryan García derribó en tres ocasiones a Devin Haney con su mano izquierda y se llevó la victoria más grande de su carrera. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Voy a decirlo abiertamente: creo que Ryan García hizo trampa, hermano. Creo que tomaste esteroides y lo sabías. En su nivel más alto, acabamos de darle al boxeo su millonésimo ojo morado”, agregó.

Ryan García dio positivo por Ostarina el día antes y después de la pelea contra Devin Haney, según una carta enviada a las partes involucradas por la Asociación de Antidopaje Voluntario (VADA) y a la que tuvo acceso ESPN. Además, King Ry también se detectó 19-Norandrosterona, pero este no ha sido confirmado, por lo que el peleador tendrá 10 días para solicitar la prueba B.

“Todos saben que yo no hago trampas. Esta es gente que está tratando de atacarme por alguna razón… nunca he tomado esteroides en mi vida… si acaso he tomado suplementos”, expresó el californiano en un video publicado en sus redes sociales.

Ahora Haney, según su promotor Eddie Hearn, quiere que se cambie el resultado de la pelea a un no contest y así recuperar su récord invicto sea culpable o no King Ry. Asimismo dejó claro que no quiere ninguna revancha con el californiano después de lo sucedido.

Devin Haney no quiere tener una revancha con Ryan García después del positivo por ostarina. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Desde que se anunció el combate entre Devin Haney y Ryan García todo fue muy controvertido. El californiano tuvo un comportamiento errático en las ruedas de prensa y las redes sociales donde admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero todo fue planeado y The Dream cayó en el juego de su rival. Ahora una nueva polémica se suma a esta telenovela tras el positivo por dopaje del californiano.

Ryan García, de 24 años, debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte y ahora conmocionó al mundo al derrotar al campeón del CMB. El boxeador mexoamericano posee récord de 25 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Ryan García dice que noqueará a Pitbull Cruz para demostrar que es un verdadero mexicano

· “Puedo volver a engañarlos a todos”: Ryan García confiesa que su comportamiento fue planeado

· Tras entregar millonario anillo a otra mujer, Ryan García coquetea con Alexa Dellanos