The Eras Tour: ¿cuáles son los nuevos trajes de Taylor Swift en la etapa europea de la gira?

Taylor Swift volvió a los escenarios. Esta semana, la cantante estadounidense retomó su The Eras Tour con cuatro conciertos en Francia, como parte de la etapa europea de la gira. Un regreso con muchas sorpresas y algunos cambios en el show.

El cambio más notorio fue la inclusión de la “era” basada en The Tortured Poets Department, su más reciente disco. En este set del show la cantante sorprendió con coreografías y vestuarios inéditos, que estuvieron acompañados por visuales temáticos en blanco y negro.

Entre las canciones que escogió para esta “era” estaban “But Daddy I Love Him” y “So High School” en un mash-up, “Down Bad”, “Fortnight”, “The Smallest Man Who Ever Lived”, “Who’s Afraid of Little Old Me?” y “I Can Do It With a Broken Heart”.

Otro cambio en el show fue el orden de las “eras”. Taylor comenzó con Lover, seguido de Fearless y luego hacia Red. Una modificación importante fue la fusión de las eras de Folklore y Evermore.

Cambios en el vestuario

Taylor Swift también sorprendió con varios cambios en los atuendos característicos de cada “era”. Para el set de Red, por ejemplo, la cantante presentó una camiseta con la frase “This IS NOT Taylor’s Version”.

En 1989 Taylor lució un conjunto de falda azul y top rosa brillante, diseñados por Roberto Cavalli, que combinó con botas a juego en las que intercalaba los colores del vestuario.

En The Tortured Poets Department, Taylor lució dos trajes: un vestido blanco cubierto de letras, de Vivienne Westwood, y un conjunto de short y top negro brillante.

En Lover la cantante actualizó el bodysuit Versace que usaba por uno en tonos rosa brillante y naranja. En su interpretación de “The Man” también estrenó un blazer a juego con su atuendo.

La cantante también actualizó el vestido en tonos crema que utiliza en el set de Folklore y Evermore por uno amarillo.

Continuación de la gira

Esta semana, Taylor Swift comenzó la etapa europea de su The Eras Tour en Francia, donde ofreció cuatro conciertos en La Défense Arena, en París.

En mayo el tour seguirá por Suecia, Portugal y España, mientras que entre junio y julio llegará a Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Italia, Alemania, Polonia y Austria para luego regresar a Estados Unidos y finalizar en Canadá.

