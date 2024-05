Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 13 al 18 de mayo de 2024

En su horóscopo del tarot, la famosa astróloga Mhoni Vidente le dice a cada signo del zodiaco lo que le espera en la semana del 13 al 18 de mayo.

Aries

En esta semana en el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo, que significa que vendrá unos días de cambios fuertes y positivos en tu ambiente laboral, así trata de estar preparado. Esta carta te recomienda que a veces es mejor estar solo que mal acompañado, así aprende a tener amores y amistades que alimentan tu espíritu de felicidad.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 19 y 23, tu color es el verde y amarillo, tus signos compatibles Capricornio, Acuario y Sagitario. Van a ser unos días de muy buenas energías a tu alrededor, solo trata de no cometer el mismo error de platicar tus planes a futuro para que no te lo salen.

Te busca un amigo para invitarte un negocio, acéptalo, te va a ir de lo mejor. Pagas tu tarjeta de crédito y compras muebles para tu casa. En cuestiones de salud solo cuídate de las depresiones y nervios recuerda ir con tu médico y checarte para que no tengas recaídas.

Te regalan una mascota, te invitan a trabajar en publicidad o proyectos políticos, ya no comas tanto sigue con la dieta y el ejercicio recuerda que tu signo es muy atractivo y como te ven te tratan así que mantente de la mejor forma.

Un amigo se está enamorando de ti, trata de hablar claro esa situación y no confundir el amor con la amistad.

Arreglas papeles de escuela y decides cambiarte de carrera universitaria, te compras ropa para un evento esta semana, sacas tu visa o pasaporte, recuerda que siempre debes tener en orden tu papelería. Cuidado con un amor del pasado te sigue teniendo resentimiento y piensa mucho en hacerte daño trata de protegerte y ya cerrar círculos.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta de los Amantes, que significa que tendrás una fuerte conexión con tu pareja sentimental y a los Tauro que están solteros, les va a venir la pareja ideal. Esta carta te recomienda trabajar en comunicaciones o relaciones públicas, que se te va a dar sin problema. Recuerda Tauro que sigue de cumpleaños así que trata de festejarte y estar rodeado de las personas que más te quieren.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 03 y 28, tus signos compatibles Capricornio, Virgo y Libra, tu color es el azul y blanco. Días de mucho trabajo y problemas en asuntos legales trata de no acelerarte tanto y encontrar la solución cada uno de tus problemas, recuerda que tu carácter a veces en vez de solucionar atrae más las dificultades así trata de pensar dos veces antes de actuar y verás cómo solucionas todo de la mejor manera.

Te viene una invitación a salir de viaje para visitar a tu familia ,recibes un dinero que no esperabas por cuestiones de comisiones o utilidades, trata de cuidar más a tus padres porque va andar malito y de llevarlo con el médico.

Eres el más fuerte del Zodiaco y eso hace que todos se apoyen en ti pero trata siempre de quitarte esas energías que no son tuyas. En el amor vas estar indeciso con quien quedarte y eso hace que sigas con dos personas a la vez trata de poner en claro tus sentimientos y dejar que tu corazón decida quién es la mejor persona para ti.

Decides cambiarte de casa o departamento, yo sé que a veces se te hace muy difícil cambiar de trabajo pero si vez que allí no te valoran es mejor buscar nuevos horizontes, recuerda que tu eres muy perfeccionista en lo que haces y te mereces algo mejor en tu vida laboral.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que te dice que es el momento ideal de quitarte esos pensamientos negativos y de frustración que no te dejan avanzar que esta carta del Mago te recomienda que cambies de trabajo por uno mejor que decidas a reinventarte y sacar lo mejor de ti y verás cómo tendrás mejor suerte.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 08 y 26, tu color es el blanco y naranja, tus signos compatibles Aries, Libra y Acuario. Días de estar con muchas tareas pendientes y tratando de resolver situaciones de tu trabajo. Te busca un amor que ya lo hacías perdido para pedirte que vuelvan, recuerda que tu signo siempre va a dominar las situaciones amorosas por ser dos a la vez así que trata de siempre resolver bien cualquier situación.

Te llega una invitación a salir de viaje para esta semana así aprovecha que necesitas un descanso. Te buscan para un trabajo nuevo y va a ser de administración o ventas, tú acéptalo estás en tu tiempo de crecer más económicamente.

Trata de no pelear con tu padres recuerda que el solo quiere lo mejor para ti, arreglas tu casa o decides pintarla, ve con el médico para que te cheque la sangre y problemas de alimentación, recuerda nunca dejar la salud para lo último. Ya no seas tan posesivo con tus cosas aprende a ser más compartido.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos, que te dice que la fuerza en tus decisiones positivas, que no dudes en cambiar lo que no se te ayuda a estar mejor que esta carta te da el poder de tener el éxito en tus manos.

Recibes un cambio de puesto en tu trabajo, así acéptalo que te va ir de lo mejor. Un amor de lejos te busca para tener una relación formal en tu vida. Ten cuidado con problemas de energías oscuras de tu trabajo que te hará sentir muy cansado y de mal humor.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos 04 y 15, tus signos compatibles Escorpio, Acuario y Aries, tus colores rojo y verde. Días de sentirte un poco agotado por todo lo que has pasado en cuestiones de la presión de trabajo así es tiempo que te des un tiempo para ti, recuerda que lo mejor que puede hacer tu signo para recargar su energía es estar en su casa con la familia así trata de aprovechar cualquier momento para disfrutarlo.

En el trabajo tendrás juntas para reacomodar puestos y jerarquías recuerda que siempre tu signo es director o jefatura, te compras ropa y zapatos para cambiar de look, ya no le des consejos a ese amigo que no quiere escuchar tu trata de que cada quien arregle sus problemas.

Decides poner un negocio, haz lo que ya vas entrar a tu mejor etapa de crecimiento económico. A los cáncer que están casados les vendrá un problemas por cuestiones de celos traten de solucionarlo sin dramatizar, te regalan una mascota que te dará mucha felicidad.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol, que significa que no te dejes manipular por nadie que seas igual de auténtico y siempre busques tus ideales que tu signo está hecho de ser grandes líderes y acumular fortuna en su vida- Esta carta también te recomienda salirte a caminar a los rayos del sol y tener más contacto con la naturaleza que eso te ayuda a sentirte más fuerte.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 05 y 10, tus signos compatibles Escorpio, Sagitario y Aries, tus colores amarillo y naranja, que pidas un deseo este 13 de mayo que será cumplido casi de inmediato.

Días de tener cambios importantes en tu vida profesional, por fin te hablan del trabajo que estabas esperando en la empresa que te van a dar un desempeño nuevo y un incremento de salario solo recuerda no presumir tanto porque te llenas de malas energías solo cuéntaselo a personas que si te quieren.

Te compras una bicicleta para hacer ejercicio, recuerda que tu signo es el rey del Zodiaco por eso es importante estar siempre en forma, ten cuidado con problemas de accidentes o heridas sé más precavido.

Te busca un familiar para pedirte una ayuda económica, ya no insistas con esa personas que no te quiere recuerda que es mejor cerrar círculos y seguir avanzando. Te dan un crédito de casa, recuerda que es tiempo de acrecentar tu patrimonio.

Recuerda que tu signo es el más apasionado y por eso el más infiel así que trata de no tener compromiso si quieres seguir con varias personas a la vez. Trata de estudiar más para los exámenes de tu carrera universitaria. En estos días te puedes hacer cualquier cirugía médica que todo saldrá bien.

Virgo

En esta semana en el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje, que significa que estás en ese momento preciso para ser alguien en la vida que ya pienses mas en tu futuro y dejes a un lado esas personas tóxicas, que no te dejan avanzar, recuerda que el tiempo pasa y ya no vuelve así que aprovéchalo en todas las formas, tu mejor día es el lunes.

Tus números mágicos son 25 y 33, tus colores blanco y rojo, tus signos compatibles Virgo, Capricornio y Aries. Siempre ve más vaya de tus limites, días de pagos atrasados y ponerse al corriente con las deudas recuerda que tu signo es muy olvidadizo así que trata de siempre llevar en orden tus gastos.

Te llega una invitación de irte de viaje con tu familia, tramitas tu residencia y visa recuerda que estás a días que termines de arreglar toda tu papelería pendiente, recuerda que siempre tienes que estar actualizando tus estudios para que te mantengas a la vanguardia, así trata de tomar un curso o diplomado.

Recuerda que los amigos sinceros son los que te van apoyar en las buenas y malas así trata de diferenciar bien tus amistades y hacer a un lado los que solo quieren un interés. Celebras el cumpleaños de un familiar que te va dar mucha alegría, ya no seas tan dramático en tu vida diaria aprende a soltar situaciones que no puedes controlar.

Sabrás de un embarazo de un familiar que te dará mucho gusto, en cuestiones de tu salud trata de cuidarte del estrés y dolores de cabeza, recuerda que nosotros somos lo que comemos así hacer más sano en tu alimentación y mantener más ejercicio en tu vida.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio, que eso significa que tendrás la oportunidad de arreglar todos los asuntos que tengas pendientes de escuela y legal que eso te va a ayudar a tener más orden en tu vida. Ten cuidado con compañeros tóxicos del trabajo solo te quieren perjudicar así que trata de no platicar tanto tu vida.

Recibes una invitación a salir de viaje acéptalo que eso te ayudar a estar más relajado, tus números mágicos son 09 y 27, tus colores amarillo y naranja, tus signos compatibles Acuario, Piscis y Géminis. Van a ser unos días de tomar decisiones en cuestiones de proyectos nuevos de trabajo que te haga cambiar de residencia de ciudad o país.

Te busca un amor del pasado para volver, recuerda que tu signo es muy territorial y siempre quiere seguir con sus parejas anteriores así trata de darte una oportunidad de volver. Cuídate de problemas de estómago, recuerda seguir con tu dieta y tus ejercicios. Te llega una sorpresa económica por parte de una venta o pago atrasado de comisiones.

Eres muy bueno para manejar personas o ser líder así trata de tomar un cursos de desarrollo humano o relaciones políticas, trata de no enojarte sin razón y tener más calma en todo lo que realizas porque tú mismo vas alejar a las personas que si te quieren así aprende a mediar tu carácter. No te desesperes que ya en estos días van a llegar a tu vida las energías positivas que tanto deseas para recuperar tu estado de ánimo de felicidad.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros, que sin duda seguimos con esa buena suerte en cuestión de trabajo y proyectos nuevos que no dudes en hacer esos cambios necesarios para estar de lo mejor. Esta carta el as de oros te recomienda acrecentar tu patrimonio como comprar una casa o coche que eso te va ayudar a darte golpes de abundancia.

Recibes la invitación para resolver algún trámite legal, hazlo que te va a ir muy bien. Tus números mágicos son 01 y 12, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Virgo, tus colores rojo y azul. Tu mejor día es el miércoles. Días de estar ya actualizando toda tu papelería de escuela y trabajo recuerda que vas a necesitar para tu trámites personales.

En esta semana por fin te pones al corriente con tus pagos y decides empezar ahorrar para salir de vacaciones. En este mes de junio, en el amor a veces te sientes utilizado y piensas y que tu pareja solo está por interés trata de analizar bien tu situación sentimental y pedir un consejo a tus padres y verás que va a llegar la solución a tu vida para que te sientas más tranquilo.

Recibes una buena noticia sobre un trabajo nuevo y mejor pagado, recuerda que la noche se hizo para dormir así trata de descansar y dejar a un lado los problemas y los pensamientos negativos para que puedas rendir en el día.

Te busca un hermano para pedirte un favor económico, ya no estés pensando en poner un negocio es el momento tu hazlo que te va ir de lo mejor.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que te dice que es el tiempo de empezar desde cero en tu vida laboral que empieces a visualizar que necesitas para estar progresando y llevarlo a cabo, recuerda que negocio que no da no es negocio asi trata de reinventarte.

Cuídate del mal de ojo y brujerías que están las personas envidiosas muy cerca de ti trata de protegerte siempre, realizas un cambio de casa en estos días. Cuidado con problemas de reflujo y estómago ve con tu médico. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 14 y 17, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Aries, Leo y Libra.

Días de empezar un nuevo reto en tu vida profesional, recuerda que este cambio viene en tu mejor época y las energías positivas van estar de tu lado y te va a ayudar a crecer más en lo económico así que no lo dudes y acepta esta propuesta que te va venir.

Te invitan a una fiesta familiar, trata de seguir con la dieta y mantenerte en el ejercicio que en este verano te vienes que ver de lo mejor. En estos días no te sometas a ninguna cirugía médica mejor esperate hasta la próxima semana que las energías de la salud estén de tu lado.

Cuidado en el trabajo trata de resolver todo lo que tiene pendiente y hacer bien tu desempeño laboral para que no tengas problemas con tus superiores. Decides irte de viaje en este mes de julio con tu familia, te regalan una mascota que te va dar mucha alegría, trata de ya madurar en tu relación amorosa recuerda que no siempre se te va perdonar todo lo que tu haces a los demás así trata de ser más consciente de todo lo que dices y haces. A los Sagitarios que están casados les viene un embarazo en puerta.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza, que significa calma que todo pasa que aprendas de tus errores y trates de vivir en paz, recuerda que tu signo siempre busca problemas donde no los hay y eso le hace la vida más complicada, recibes una invitación para irte a vivir a otro país, decides vuelves estudiar un diplomado. Cuidado con el estrés y problemas de vicios debes de tener más fuerza de voluntad.

Días de realizar varios trámites legales y tratar de ya resolver asuntos del pasado recuerda que es importante estar en paz para poder avanzar en tu vida y trata de hablar con una ex pareja para ya no tener problemas por diferencias.

Te llega un dinero que no esperabas es gracias a la venta de una propiedad. Ten cuidado con los enojos en el trabajo, recuerda que es mejor no ponerle atención a esas personas que buscan solo molestarte, recuerda que tu signo atrae mucho las envidias.

Ya no juegues con el amor es mejor ser sincero y si ya no quieres a tu pareja es mejor darse un tiempo. Te estarás enamorado de alguien prohibido recuerda que el amor siempre llega, preparas un viaje para el mes de junio con tu familia. Trámites de residencia y visa americana. Va a ser una gran semana para ti capricornio tus energías estarán muy bien y te sentirás muy feliz.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño, que te dice que es el tiempo de tomar decisiones fuertes para hacer esos cambios positivos y que ya no busques excusas para ser feliz que tus pensamientos te sabotean a ti mismo.

Recibes un dinero por comisiones y utilidades trata de invertirlo en tu persona para que sientas que tu dinero siempre para hacerte feliz, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 02 y 20, tu color es el verde y rojo, tus signos compatibles Tauro, Géminis y Libra, ten cuidado con el amor no es bueno jugar dos personas a la vez recuerda que ya es tiempo de tener una pareja estable en tu vida.

Te llega la propuesta de subir de puesto y tener otro trabajo, recuerda que tu mente es fuerte y siempre lo que deseas va a venir a ti, así que enfrentar nuevos retos en tu vida. Trata de tener cuidado con problemas de hernias y dolor de espalda ve con tu médico.

Eres muy bueno para las ventas no pierdas el tiempo para poner un negocio, te sientes nervioso porque no sabes cortar una amistad o un amor pasajero recuerda que lo mejor en la vida hablar con la verdad y quedar en paz.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo que te dice que es el tiempo de tener más seguridad al tomar una decisión de trabajo que necesitas quitarte pensamientos negativos, que solo te hacen perder tiempo, recuerda que tu signo está hecho para siempre tener el éxito en las manos y seguir avanzando.

Decides comprometerte y tener ya una relación estable de familia, cuidado con los chismes en el trabajo trata de ser más prudente, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 11 y 23. Tus signos compatibles Cáncer, Leo y Libra, tu color es el blanco y naranja.

Preparas unas vacaciones para el mes de junio, te entregan un dinero que debían y piensas en invertir en una casa, te busca tu papi para pedirte una ayuda económica o que le pagues una deuda. Organizas un evento para tu trabajo y empiezas a conocer personas nuevas e interesantes.

No pierdas tu tiempo en encuentros amorosos en páginas de web recuerda que ese tipo de relaciones solo buscan divertirse.

Una energía muy negativa está cerca de ti y es en tu trabajo recuerda no confiar tanto y ponerte un listón de color rojo en tu tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo, empiezas a tomar cursos de meditación y yoga que eso te va ayudar estar más en paz.

Cuidado con lo que comes recuerda que hace mucho calor y la comida se echa a perder rápido, no pelees con tu familia, que siempre vas a querer lo mejor para ti. Recibes bien tus cuentas de banco y pagos.

Sigue leyendo:

• Los 5 signos del horóscopo chino más afortunados del 13 al 19 de mayo de 2024

• 3 signos del zodiaco vencerán sus miedos más arraigados al finalizar mayo 2024

• Comienza una nueva era para 3 signos del zodiaco a partir del 8 de mayo de 2024