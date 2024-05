Julián Quiñones explicó su reacción tras darle el pase al América: “Son lágrimas de cansancio”

Uno de los grandes protagonistas de la clasificación de las Águilas del América a las semifinales de la Liguilla del Torneo Clausura 2024 fue el delantero Julián Quiñones, quien luego de anotar el gol que selló el pase de su equipo en el empate ante el Pachuca (1-1) terminó rompiendo en llanto.

Después del compromiso disputado el sábado por la noche en el Estadio Azteca de la capital mexicana, el jugador del cuadro azulcrema explicó el por qué de su reacción que sorprendió a más de uno al ver al jugador de origen colombiano con lágrimas en los ojos tras lograr el pase a la siguiente instancia.

“Son lágrimas de cansancio de tantos momentos malos”, comentó Julián Quiñones al TUDN luego de haberse vestido de héroe para el América al anotar el tanto en el minuto 90 que significó el empate ante los Tuzos que se habían adelantado en el minuto 30 gracias a una anotación de Oussama Idrissi.

Julián Quiñones después de anotar el gol que selló el empate para las Águilas del América ante el Pachuca en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Crédito: Manlio Contreras | Imago7

“A veces las personas piensan que no sentimos y me dieron ganas de llorar en el gol, pero lo contuve, pero la vida sigue y hay que seguir luchando como siempre lo he hecho”, agregó el atacante de 27 años que este semestre acumula seis anotaciones para el cuadro azulcrema.

Julián Quiñones, quien tenía un mes sin poder agitar las redes en el campeonato mexicano, se sacó ese peso de encima en el momento más oportuno dándole a las Águilas del América la oportunidad de seguir su camino en procura del Bicampeonato tras haber conquistado el pasado Apertura 2023.

“Han sido momentos duros para mí. A veces he tratado de no pensar en eso. Es muy importante para mí poder marcar y ayudar al equipo y demostrarles que estoy ahí”, agregó el atacante que fue incluido en la preselección de México para disputar la Copa América Estados Unidos 2024.

Julián Quiñones recibió el trofeo de jugador del partido durante el duelo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, entre las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca. Crédito: Eloisa Sánchez | Imago7

“Siempre trabajo de la mejor forma, así las cosas no salgan bien, siempre voy a estar bajando y ayudando a mis compañeros, sea de titular o de suplente, siempre voy a querer lo mejor para este equipo”, apuntó Quiñones quien llegó a 16 goles en la temporada en la que ya acumula 37 encuentros.

El gol además tuvo un sabor especial para Julián Quiñones quien había comenzado el encuentro en el banco de suplentes. El entrenador brasileño, André Jardine, le dio la oportunidad de ingresar en el minuto 57 y el delantero terminó respondiendo a la confianza al anotar el gol que selló el pase del América.

Quiñones aprovechó un rebote del guardameta del Pachuca para poner el 1-1 y darle al cuadro azulcrema la clasificación a las semifinales de la Liguilla del Torneo Clausura 2024 en donde se estará viendo las caras ante las Chivas de Guadalajara que dejaron en el camino al Toluca.

Sigue leyendo:

– Sergio “Checo” Pérez disfrutó al máximo el pase de las Águilas América a las semifinales del Torneo Clausura 2024: “Se sufrió pero se ganó”

– André Jardine luego de la clasificación del América a las semifinales del Torneo Clausura 2024: “A veces se juega con cabeza y otras con corazón”

– Calificación de las Águilas del América a la siguiente instancia de la Liguilla quedó envuelta en la polémica por graves fallas del arbitraje