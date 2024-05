Evaluna presume su avanzada pancita de embarazo en una selfie frente al espejo

Si hay alguien que no tiene reparos en ser abierto sobre los buenos y malos momentos en su vida, ese es el cantante colombiano Camilo. Y una de sus más recientes muestras de cariño a su esposa Evaluna Montaner fue prueba de ello.

Desde su perfil oficial en Instagram, el intérprete de temas como “Ropa Cara” y “Nadie como tú” publicó una imagen en la que se aprecia a la hija de Ricardo Montaner posar frente al espejo de su clóset enfundada en una diminuta pijama que dejó en evidencia su vientre abultado.

Para acompañar su post, Camilo incluyó un emotivo mensaje en el que hizo alusión a la faceta de “mamá” que su esposa ha adoptado con naturalidad y que recibirá nuevamente al dar la bienvenida a su segundo hijo juntos.

“De todas las versiones de mi Evaluna que he visto, mi Evaluna barrigona de amor es una de mis preferidas“, expresó el famoso dentro de su publicación. “No me deja tocarle el ombligo porque le da impresión y me regaña cuando lo hago. Eres mi regalo del creador. Te amo“.

Además de dar un vistazo a cómo ha vivido la experiencia de este segundo embarazo, el cantante aprovechó el espacio para hacer mención de su mamá y la de Evaluna, dedicándoles algunas palabras de cariño en su día especial.

No pasó mucho tiempo antes de que esta demostración de cariño se vitalizara dentro de la plataforma y desatara una ola de opiniones divididas en las que algunos internautas hicieron hincapié en la ropa “regada” a los pies de la madre de Índigo y Amaranto.

Sin embargo, los fanáticos de la pareja salió en su defensa con diversos mensajes como: “Todas tiramos la ropa al piso jaja quien diga que no está mintiendo”, “Los seres humanos pueden ser muy crueles, pero las buenas personas con un crecimiento diferente, como ellos, no se dejan afectar por eso”, “Acá los reyes del orden … ya quiero ver sus casas. Amo la pijama de Evaluna” y “Esa gente que critica el orden… si supieran lo que cuesta cambiarse y cambiarse cuando estamos con la panzota nivel mundo ya! Esta es una foto real y con todos los calzones tirados, la más hermosa y tierna”.

