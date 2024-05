Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de mayo de 2024

Piscis

Es momento de cambiar tu forma de ser y de comenzar actuar de la manera en que te traten, no eres una paloma blanca ay no puedes ir por la vida con tu mejor cara y menos con las personas que no te suman nada a tu vida. No te esperes que el trabajo venga a ti, tú debes de moverte si quieres salir de jodido y jodida. Hay una persona de tu pasado que buscará la manera de ponerse en contacto contigo para pedirte disculpas por ciertas acciones que tuvo contra ti hace tiempo. Ten cuidado de traiciones por parte de amigos y de pleitos familiares por no llegar acuerdos. Si no tienes un trabajo estable, busca mejores oportunidades, eso sí, no sueltes el hueso hasta no tener asegurado el otro. Vienen días en que andarás con el gaznate muy suelto, estarás en contra de medio mundo y eso se deberá a que sentirás cierta inestabilidad o coraje con el mundo debido a que muchos planes y situaciones no te han resultado como esperas. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti aprende a resolver tus mendigos problemas solo y hacerte responsable de tus actos. No te empeñes en destruir a tus enemigos o a quienes te hirieron daño en el pasado que ya el karma de encargara de ellos.

Acuario

Viene mucho trabajo, estrés y grandes responsabilidades de las cuales no podrás hacer aún lado; esto acompañado de dinerito pa’ el gasto. Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen mucha envidia, recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme. Necesitas que arregle tus méndigos problemas con terceras personas, pero no te pases de lanza pues podrías dañar a quien te importa. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la mendiga salida. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo descuidas las cosas por otras personas. Cambia el chip de tu cabeza y busca que los pensamientos que tienes dentro de ti sean positivos para que atraigas eso en estos próximos meses. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus mendiga forma de ser podrías llegar a ofender a personas que son importantes para ti.

Capricornio

Una amistad necesita mucho de ti, no le des la espalda y bríndale al menos tu apoyo. Trata de platicar y comunicarte más para no meterte ya en problemas con tu familia y amigos por malos entendidos. Cuida más tu economía y dinero que entre a tu bolsillo, no te atontes y no lo mal gastes en fregaderas que no necesitas en estos momentos de tu vida. Es probable que salgan ciertos chismes al aire y estos te afecten demasiado porque vendrán de personas que son muy importantes para ti. Cuidado con una persona de piel aperlada la cual va a meter cizaña en tu relación o va a estar hablando mal de tu familia. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. Es momento que te pongas las pilas en tu presente pues no estás disfrutando el momento. Te llegarán noticias de una ex pareja que te va mover el tapete. Un nuevo amor entrará en tu vida más pronto de lo que te imaginas. Viene una situación muy importante que te va a hacer reaccionar y valorar mucho a tu familia y amistades, aprende a ser más cariñoso con las personas que amas, algunas veces te tragas tus sentimientos y te cuesta expresar lo que sientes.

Sagitario

Problemas del pasado regresan, necesitas despabilarte y no darle vuelta a lo mismo que ya hace un tiempo te fregó la existencia. Visita sorpresa de familiares se aproxima, recoge la casa para que no los agarren en curva con el mugrero. Urge que te dejes de flojeras absurdas y hagas una limpieza a conciencia en casa pues solo así lograrás renovar tu ambiente para recibir mejores cosas a tu vida. Viene una lana y muy buena en puerta que te va ayudar a salir de unos problemas económicos que traías cargando desde hace ya algunas semanas. Ponte las pilas que necesitas cambiar la rutina de tu día a día antes que empieces hartarte y estresarte. Vienen días de muy buenas oportunidades para ti en lo laboral inclusive podrías cambiar de trabajo muy pronto, escucha las oportunidades y ve por esas que te den lo que quieres y necesitas. Recibirás regalos de personas inesperadas y podrían robarte más de una sonrisa. Ya no te confíes tanto, ve tras eso que quieres y que nadie te quite las intenciones de lograr esos proyectos que tienes en mente. Amistas se embaraza y traerá una muy buena bendición. Un evento que tiene que ver con festejo se aproxima, podrías no ser requerido.

Escorpio

Vas a subir de peso, cuida más lo que te llevas al estómago y controla tu ansiedad pues te hará comer demás. Quiérete y amate como eres, pero no descuides tu cuerpo que es el único que tienes pa toda tu vida, échale ganas pues verte bien te abrirá muchas puertas. Cuídate en la alimentación pues si sigues comiendo como comes y no llevas una rutina de ejercicio subirás mucho de peso y te costará mucho bajarlo. Si ya te mandaron a la tostada o fuiste tú quien mandaste a alguien, ponte las pilas que hoy es día de empezar de nuevo y mandar todo a la ñonga, urge renovarte y quitar de tu vida todo eso que te causa indigestión o no te deja avanzar. No dejes pendientes para el día de mañana o de lo contrario se te juntará el trabajo o tus compromisos. Un viaje que habías planeado se cancela o tendrá que esperar un poco más para que se lleve a cabo. Date tu lugar y ponte más culeis antes de aceptar cualquier ofrecimiento que venga de una persona del pasado. Noticias que estabas esperando llegan a finales de esta semana. Si tienes pareja checa su celular o redes sociales, te sorprenderás de lo que podrás encontrar, recuerda que el que busca encuentra. Un amor de tierras lejanas regresa.

Libra

Al finalizar los días te sentirás muy triste pues estarás extrañando a quien ya no está a tu lado, la vida no se detiene, no te martirices por esas cosas y busca maneras de ser feliz. No pienses tonterías que no son, ni existen, antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente, bajaras de peso poco a poco sin proponértelo. Si estás en una relación, no te amenses ni bajes la guardia porque vienen muchos celos e infidelidades en puerta, trata de no atosigar tanto a tu pareja ni buscar maneras para estar discutiendo o picándole el buche, no caigas ya en fregaderas y media y ponte buzo o buza para lograr prevenir esas situaciones que pueden hacerte pasar un mal rato o dejarte sin dormir. Cuida tu cuerpazo criminal el cual lo has descuidado y le has entrado duro y tupido a las harinas y los refrescos y en esta temporada subirás de peso más de lo que crees y te imaginas. Cuida mucho tu estado de ánimo para que no presente problemas de ansiedad que te harán comer más. Traición en puerta por parte de pareja en caso de tener o de una amistad cercana. Momento de hacer planes y proyectos para los siguientes meses. Vienen días en los cuales deberás de tomar decisiones muy importantes que repercutirán en tu economía.

Virgo

Cuidado con amores de una noche y con una persona de tu trabajo que te va meter en problemas. Cuídate de dolores estomacales y de retraso en tus responsabilidades. No confundas sentimientos. Viene una noticia que no esperas que te pondrá los pelos del asunto de punta, no te sofoques ni te mal gastes tu tranquilo y tranquila todo tiene solución, solo será cuestión de que trabajes en eso; no te estreses ni pienses en cosas que no son antes de tiempo. Ya no es momento de lamentarte por nada, es momento de ir hacia delante en el cumplimento de metas y sueños son dar explicaciones a nadie. Si no tienes una relación viene una fiesta o reunión en la cual te la pasarás de la mejor manera, posibilidades de romance con amistad. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas, ponte las pilas o podrías cometer ciertos errores de los cuales te lamentarás en un futuro cercano. Vienen días en los cuales no tolerarás a ciertas personas y no te quedarás con las ganas de decirle las verdades a quienes te rodean. Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas. No permitas que chismes de vecindad afecten tu futuro.

Leo

Cuídate de pérdidas de objetos y trata de arreglar pleitos familiares antes que sea tarde y puedas arrepentirte. Podría venir un embarazo en la familia y con él muchos cambios positivos. Ya no pienses tanto en ese alguien del pasado ni en lo que pudo ser, lo hecho está hecho, ya fue, a la fregada y el o la que sigue, next, necesitas no seguir así o de lo contrario jamás lograrás consolidar algo nuevo, no te cierres a nuevas oportunidades, necesitas trata de descansar bien y no desvelarte porque eso te daña y genera arrugas y ahorita no está el horno pa bollos. Debes aprender que la vida es muy corta para dejar pasar las buenas oportunidades, ya no es momento que te detengas por nadie y vayas por eso que mueve tu mundo y constituye tu felicidad, cierra el pasado con una nueva visión que te dirija a cumplir tus sueños y tus metas. Ten mucho cuidado con esperar algo de las demás personas sobre todo de tu pareja pues terminaras decepcionándote. Momento de centrarte solo en tus cosas antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado no caigas en esas cuestiones que no vale la pena volver a lo mismo.

Cancer

No mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, aléjate de relaciones que estén por debajo de agua, ten cuidado con confundir el sexo con amor, recuerda que el que ama o da más es el que pierde. Mitad de semana llena de romance y sensualidad y sexo desbordado como a ti te gusta con una amistad o alguien conocido, ya déjate de fregaderas que no estas pa perder el tiempo, necesitas abrirle de una buena vez las puertas a la felicidad y déjate de cursilerías y depresiones que lejos de ayudarte solo de hunden más. Es necesario que creas en quién eres y hacia dónde vas pues solo así consolidarás cuanto te propongas, quieras y desees. Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más perra que bonita y no permitir arrastrarte el suelo por nadie. Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Chismes en puerta te podrían poner bien encabritado o encabritada porque podrían afectar a tu familia. Ten mucho cuidado con amores de una noche y con personas del pasado pues una de ellas podría intentar comunicarse contigo.

Géminis

Le darás la razón a esas cosas que alguien te dijo sobre cierta persona, por fin lo descubrirás todo y se te caerá la venda de los ojos, no te estreses, trata de buscarle la parte positiva a cada una de las situaciones que te ocurren, aunque estés de la fregada y te sientas impotente piensa como le vas a dar una segunda oportunidad al amor. Ponte al día en tus pagos y deudas que tienes o te vas a meter en problemas legales o vas a batallar para que te vuelvan a soltar dinero a la próxima vez que lo necesites. No dejes que la vida te cobre facturas que no te corresponden, quita todo eso que te hace daño y no te deja avanzar. Hay momentos en los cuales quieres regresar al pasado para no cometer los mismos errores o volver a ver a quien ya se fue, next no sigas viviendo en el pasado y disfruta el presente. Han sido menses algo complicados, pero deberás de ser muy positivo con los meses siguientes si quieres que las cosas mejoren en diversos aspectos en tu vida obre todo en el económico y sentimental. Eres muy de que te gusta que te digan cuanto te quieren a cada momento y no es para menos eres un signo.

Tauro

Personas del pasado regresan, ponte alerta y piensa si abres o cierras esa puerta pues podrías exponerte a que te hagan daño, ten presente que a veces comer recalentado causa diarrea o indigestión, las segundas oportunidades son válidas siempre y cuando la persona en cuestión sea capaz de aceptar tus condiciones. Pudiste haber tenido la oportunidad de abrir lo que viene siendo tus sentimientos por una persona que significa mucho para ti, pero sin embargo el miedo a fracasar en una relación no te deja avanzar, mientras sigas ahí, no lograrás absolutamente nada, date la oportunidad y que sea lo que tenga que ser. No dejes pendientes que puedes resolver hoy para otro día o se te va juntar todo el show y no sabrás como librarte de eso, tira objetos que estén estrellados o dañados de casa porque solo están reteniendo malas energías y no te dejarán avanzar. Vienen grandes oportunidades en tu vida, oportunidades que deberás de aprovechar ahora más que nunca porque serán la clave para que logres consolidar cuanto te propongas en los siguientes meses. Vida solo tienes una aprende aprovecharla.

Aries

Déjate de flojeras y huevonerías, no pierdas más tu tiempo y no dejes para otro día lo que tienes que resolver y hacer ahora, ten bien presente que la vida es corta y si te la pasas lamentándote por errores del pasado jamás lograrás avanzar y llegar a algo bello. El amor a distancia será difícil siempre y cuando tú así lo percibas, cuando hay interés y amor nada ni nadie puede afectar la relación de dos personas que se quieren así estén en continentes distintos. Aguas con tu orgullo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado y no es para menos con la friega que has llevado, quizás los golpes de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes que se queden en tu vida quien deban prevalecer y seguir a tu lado. Manda al chorizo a esas personas que solo te incomodan o hacen sentir mal, fechas para reunirte en familia y pedir perdón si es necesario. No aflojes la caricia antes de tiempo y si estas saliendo con alguien espera que la relación madure lo suficiente para hacerlo.