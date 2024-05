Carmen Villalobos luce su figura en un club, mientras baila sensualmente a ritmo de lambada

Carmen Villalobos trabaja mucho, pero también tiene sus momentos de diversión. Recientemente acudió a un club con sus amigos y no le importó bailar sola; en un video que compartió en sus historias de Instagram ella aparece improvisando una sensual coreografía a ritmo de lambada.

La bella colombiana ha desarrollado una gran disciplina para acudir temprano al gimnasio y ponerse en forma. En otro clip ella luce su figura al usar un conjunto de top y leggings de animal print, mientras hace rutinas para tonificar sus brazos, glúteos y piernas.

Carmen compartió varios tips referentes a sus ejercicios, de los cuales sobresalen los siguientes: “Empezar a entrenar no es fácil, cuesta, y cuesta mucho, pero una vez que le agarras el ritmo no quieres parar😁; JAMÁS he comparado mi cuerpo con el de nadie, y eso es lo mejor que podemos hacer 🥰; entreno muy muy temprano para que me rinda, porque después tengo una jornada de 12 horas de grabación 🤪; trato de entrenar mínimo 3 veces a la semana 💪; escucho la música que me gusta y que me da energía (vallenato, salsa, merengue, champeta, reguetón 😝) Ahhhh y sí, casi nunca me recojo el pelo”. 😝

El 21 de mayo comenzará a transmitirse por Telemundo la nueva temporada del reality show “Top Chef VIP”, con Carmen Villalobos de nuevo como conductora. Ella obtuvo más de 156,000 likes en esa red social por unas fotos en las que aparece presumiendo su escultural figura al usar un vestido color naranja con aberturas. Y de paso, invitó a sus fans a ver el programa: “Les prometo que se van a enamorar desde el primer episodio 🥰!”

