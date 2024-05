Seguidores del Orlando City se burlan de Messi por su ausencia en el Clásico de la Florida en la MLS

"No Messi, No party"



Por la jornada 13 de la Major League Soccer; Orlando City SC igualó como local y sin goles ante Internacional de Miami CF que no contó con la presencia de Lionel Messi que estuvo ausente por una breve lesión. #MLS

🖋️: @Hernancho_9

📷: Orlando City pic.twitter.com/j1Nt7tawab