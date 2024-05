Yahir confirma el distanciamiento con su hijo Tristán: “No puedo hacer mucho más”

Desde hace bastante tiempo Yahir se mantiene alejado de su hijo Tristán, quien ha tenido problemas por el consumo de drogas. El cantante y actor espera que un día se reencuentren y convivan como antes, pero está consciente de que sus personalidades son muy distintas.

En una entrevista para el programa “Ventaneando” Yahir reconoció que por el momento para él es mejor estar distanciado de su hijo: “Tengo 13 años batallando con esto. No ha sido un camino fácil, después de que ese chamaco y yo…es el amor de mi vida. Es un chamaco que vino a motivarme, inspirarme, a llenarme de amor, y vivimos un friego de cosas increíbles, hasta (que fue) grande, pero desgraciadamente pues las cosas se han ido poniendo peor, y no puedo hacer mucho más”.

El ex alumno de “La Academia” no pierde las esperanzas de hablar con Tristán en el futuro: “No es que no quiera hablar de eso, de mi hijo. Por supuesto, lo amo y quiero lo mejor, pero creo que mucha gente opina, mucha gente cree que sabe. La verdad la mayoría de las personas que creen que saben nunca han estado cerca de mí. Yo todo el tiempo estoy con mi familia, y eso es lo que quisiera, que disfrutara él también conmigo. Desgraciadamente no se ha podido, pero espero que en algún momento de la vida se pueda”.

Últimamente Tristán ha dado entrevistas en las que menciona la relación con su padre, pero esto a Yahir no le molesta. Por el contrario, le desea al joven lo mejor: “No importa. Que mi hijo diga lo que él siente, lo que él quiera decir. No estoy aquí para hablar mal de mi hijo, al contrario, desearle puras cosas buenas, puras cosas fregonas, que le vaya increíble, y en este momento de la vida no podemos compaginar. No podemos estar juntos, ni modo, así pasa. No vamos de acuerdo el uno con el otro. Lo que yo pido él no lo quiere hacer, lo que él quiere yo tampoco lo puedo ceder. Tenemos valores distintos, y así es la vida”.

Actualmente Tristán, de 25 años, vive en un departamento con un amigo y asegura que ha dejado las adicciones; también se dedica a escribir canciones del género trap y es devoto de la Santa Muerte. En una entrevista para TVNotas comentó sobre Yahir lo siguiente: “A mi padre lo veo limitándome a mí y a él mismo. Necesitamos hablar. He llorado por mi papá todos los días: Entiéndelo Yahir: Yo nunca me voy a colgar de tu nombre, como la gente piensa. Llevo tu apellido con muchísimo amor y orgullo, pero no soy tú”.

