Exgobernador de Ohio vislumbra una “posibilidad real” de que Biden no sea candidato presidencial

John Kasich, exgobernador de Ohio y quien, a pesar de ser republicano, respalda la reelección de Joe Biden al frente de la Casa Blanca, vislumbra una “posibilidad real” de que el político de 81 años no sea el candidato presidencial que represente a los demócratas en la boleta electoral.

Durante una intervención en el canal de televisión MSNBC, el político de Pensilvania se refirió al complejo momento por el que atraviesa la campaña del demócrata que aspirar a prolongar su estancia al frente del gobierno.

“Estoy empezando a cuestionarme si existe una posibilidad real de que Joe Biden no sea el candidato demócrata”, expresó.

Acto seguido, Kasich mencionó que basa sus temores sobre Biden en sus propios sondeos sobre los sentimientos de los ciudadanos acerca de la economía, en los datos de las principales encuestas y los discursos públicos del presidente, situaciones que en conjunto podrían truncar sus aspiraciones políticas incluso antes de las elecciones de noviembre.

“El hecho de que la economía no esté mejorando, el que la gente diga que es terrible para ellos, el que hayan expresado no tener confianza en que Joe Biden pueda solucionarlo, que las apariciones públicas de este no hayan sido muy buenas y ahora que aceptó dos debates, es algo para tomar en cuenta“, subrayó.

Joe Biden sabe que debe superar a Donald Trump en los debates presidenciales o terminará siendo superado en las urnas. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

El republicano de 72 años, refirió que, contrario al ambiente previo a las elecciones de 2020, cuando también respaldó a Biden al decirles a los votantes que “Estados Unidos estaba en una encrucijada” y que no tomaran “el camino equivocado” con Trump, esta vez las cifras y los votantes parecen no favorecer al actual jefe de la nación.

“Hubo una encuesta, esa encuesta de Siena, indicó la semana pasada que no sólo pensaban que no podía arreglar la economía —y pusieron a Trump muy por delante de él— sino que también dijeron que no estaban seguros de que sea tan competente como Trump. Quiero decir que son cifras realmente significativas”, expresó.

Los comentarios del exgobernador de Ohio todavía cobran mayor relevancia si se toma en cuenta que Trump lleva meses sin poder realizar actos de campaña como quizá desearía y, pese a ello, por un ligero margen, continúa al frente de las encuestas, situación preocupante para la campaña Biden-Harris, pues no logra reflejar su gran poder de recaudación de fondos en las cifras de apoyo provenientes de los ciudadanos.

Sigue leyendo:

• Trump le exigirá a Biden presentar una prueba de drogas antes del primer debate presidencial

• Trump lidera las encuestas en cinco de los seis estados clave de EE.UU. sobre Biden, revela The New York Times

• Índice de desaprobación a la gestión Joe Biden llega al 56%, revela encuesta