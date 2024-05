Triunfo para los vendedores ambulantes en Los Ángeles

Al menos 30 fruteros, taqueros y vendedores en camiones de helados se mantuvieron firmes por más de año y medio y evitaron ser desalojados abrupta e ilegalmente de La Palma Ice Cream & Candy Commissary, ahora llamada Comisaría Cooperativa-Unión de Trabajadores Móviles.

“Es un momento importante para celebrar en la vida”, dijo el señor Isauro Pedraza, un paletero poblano de 71 años.

“Vamos a seguir echándole ganas a la vida”, añadió el padre de tres hijos.

“Gracias a Dios salimos delante de este problema”: José Ayala, dueño de Tacos del Tigre, en Highland Park, uno de los beneficiados del proyecto Comisaría Cooperativa-Unión de Trabajadores Móviles.

En mayo de 2022, el propietario de La Palma Ice Cream & Candy Commissary iba a cerrar la edificación ubicada al norte de la calle Figueroa, en Cypress Park.

En medio de la pandemia, muchos vendedores no podían continuar con los costos del alquiler.

En su carta de desalojo, Mehran Sahabi, exagente del arrendatario anterior explicaba brevemente que el dueño había decidido no renovar el contrato de arrendamiento de la comisaría y los vendedores tendrían que encontrar un nuevo lugar para almacenar sus camiones y carritos expendedores de fruta.

Sin embargo, la intervención y el apoyo de la concejal Eunisses Hernández, la Comisaría Cooperativa-Unión de Trabajadores Móviles y Pico Union Housing Corporation fue vital para lograr la reapertura del lugar.

Nueva forma de economía

Previo al corte del listón del lugar, la concejal Hernández dijo que el modelo creado de “economía del siglo XXI” es una asociación público-privada innovadora destinada a preservar el legado de vendedores de toda la vida y al mismo tiempo marcar el comienzo de una nueva era de comercio enfocado en la comunidad en Cypress Park.

Herramientas de trabajo de los vendedores.

Por 25 años, el espacio ubicado en el 3210 al norte de la calle Figueroa ha estado ocupado por

vendedores ambulantes en el área.

Al asumir el cargo en diciembre de 2022, Hernández se unió con los vendedores que seguían pidiendo justicia y quienes formaron la cooperativa Comisaría Cooperativa-Unión de Trabajadores Móviles, e iniciaron un plan para hacer crecer un modelo de economía sostenible y operado como una asociación de responsabilidad limitada (LLC).

“En este trabajo, invertí más de $400,000 de los fondos discrecionales de mi oficina para cubrir costos y desarrollo de los vendedores, y en capacidad financiera para operar y administrar la propiedad como un colectivo”, dijo Hernández.

Precisó que la decisión de su oficina de financiar el lanzamiento de la economía de Cypress

Park ha ofrecido a los vendedores las oportunidades que merecen para construir y sostener

sus negocios.

“Así es como se ve la verdadera equidad económica”, remarcó la concejal. “Significa hacer inversiones audaces para garantizar que las comunidades no se queden atrás por mucho

tiempo y que los proveedores no queden fuera del proceso de toma de decisiones.”.

Vendedores ambulantes no se rindieron cuando iban a ser desalojados y formaron la llamada Comisaría Cooperativa-Unión de Trabajadores Móviles en Cypress Park, junto a Gloria Farías, directora ejecutiva de Pico Union Housing Corporation (segunda de izq. a der.).

Dijo que el desplazamiento que ocurrió en esa zona geográfica de Los Ángeles hace apenas dos años es un ejemplo de las consecuencias de no tener en cuenta sus experiencias al formular decisiones políticas.

Apoyo moral y económico

Juan Rodríguez, organizador de los vendedores ambulantes y coordinador del proyecto de la Comisaría Cooperativa-Unión de Trabajadores Móviles recordó que la lucha para no ser desalojados fue intensa e incluso tuvieron que enfrentarse a un incendio probablemente premeditado en las instalaciones, porque supuestamente los anteriores arrendatarios querían intimidarlos.

“Contratamos a un abogado y nosotros decíamos que no nos iban a echar, hasta que no fuera una orden de la ciudad”, declaró. “Nos mandaron guardias de seguridad armados para amenazar a toda la gente; nos quemaron la comisaría, pero no pudieron con nosotros porque estábamos unidos…algunos se cansaron de luchar y se fueron”.

Rodríguez y todos los vendedores ambulantes agradecieron a la concejal Eunisses Hernández por el espaldarazo que les brindó moral y económicamente.

“Ella cumplió su palabra, y es la primera vez que nos damos cuenta de que un concejal de Los Ángeles apoya un proyecto de trabajadores como el nuestro”, dijo. “Gracias a ella, ha sido un gran triunfo para nosotros”.

Se calcula que en el área de Los Ángeles hay 50,000 vendedores ambulantes, y un promedio de 10, 000 de ellos venden alimentos.

“Gracias a Dios salimos delante de este problema”, dijo José Ayala, dueño del negocio Tacos del Tigre, quien instala cada día su lonchera frente a El Super, en el 5610 York Boulevard, en

Highland Park.

Y, si bien a lo largo de las décadas, los carritos de vendedores ambulantes de Los Ángeles se

convirtieron en parte integral de la escena culinaria de la ciudad, vendiendo de todo, desde

frutas, helados y hot-dogs envueltos en tocino a ellos les han hecho la vida imposible con las

requisas de la policía.

De esa manera, en febrero de 2024, el Concejo Municipal de Los Ángeles votó por unanimidad para eliminar las zonas restringidas de venta ambulante en todo Los Ángeles como el Hollywood Bowl, el Dodger Stadium y el Paseo de la Fama de Hollywood.

Los vendedores festejaron su logro.

Acción contra el maltrato de la policía

“Para nosotros la llegada de [la concejal] Eunisses Hernández fue un parteaguas porque este

proyecto realmente no tenía pies ni cabeza”, dijo Efraín Ayala, director de la comisaría. “Ante cada situación difícil, ante los problemas que imperan en la actualidad, no solamente aquí, sino en el mundo entero, la única posible para salir adelante es organizarnos y trabajar con orgullo y con dignidad”.

En el proyecto, Pico Union Housing Corporation, una organización en educación y derechos de los vendedores ambulantes actuarán como patrocinador fiscal para desarrollar de manera sostenible la capacidad financiera de los vendedores y eventualmente asumir el costo total del arrendamiento como colectivo.

“A través de los años, he visto tanto sufrimiento y a la policía tirando la comida y las cosas a nuestros vendedores ambulantes y por eso decidí involucrarme y comencé a hacer un plan de

acción y lograrlo de manera integral con todas sus manos unidas”, dijo Gloria Farías, directora ejecutiva de Pico Union Housing Corporation.

“No se trata sólo de que los vendedores ambulantes se pongan del lado de la policía o el gobierno, sino que les enseñemos cómo ser sostenibles, cómo aprender a pagar sus impuestos, cómo obtener todos sus permisos y cómo trabajar legalmente”, añadió. “Eso es lo más importante que queremos hacer en todo este distrito (1)”.

En efecto, por primera vez, en colaboración con el Distrito 1 del Concejo, Pico Union Housing Corporation y la Comisaría Cooperativa-Unión de Trabajadores Móviles, establecieron el espacio para que los vendedores ambulantes trabajen en un ambiente seguro y saludable sin temor a violar la ley.

“Juntos, les estamos enseñando cómo construir su propia organización sin fines de lucro, ser dueños de su propia LLC y aprender a ser autosuficientes”, destacó Farías.

Vendedores ambulantes autosuficientes como Elizabeth Reynoso y su hijo Marwin Carranza, quienes son propietarios de “Monkey’s Munchies”, un camión donde venden nachos, nieve, churros con nieve, batidos de mango, mangoneadas y otras delicias que le encantan a los niños.

“Me siento feliz porque gracias a Dios todos los vendedores que quedamos estamos unidos”, valoró la señora Reynoso.

Por su parte, Alfredo Velazco, inmigrante de Chiapas, quien tiene 16 años como vendedor de frutas y ha hecho crecer su negocio de venta ambulante con la ayuda de su esposa e hijos, consideró que, con el cambio logrado con la Comisaría Cooperativa-Unión de Trabajadores Móviles, “esperamos que todo sea para mejor”.

“Estamos entusiasmados porque este es un proyecto que logramos juntos y con el apoyo de la concejal [Eunisses] Hernández”, expresó Claudia Rebollar, presidenta de la Comisaría Cooperativa-Unión de Trabajadores Móviles. “La razón por la que queremos preservar esta comisaría es porque hay muy pocos espacios como este y porque es un intento de cambiar las condiciones laborales de los vendedores ambulantes y de nuestras familias”.