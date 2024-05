Taylor Swift y Travis Kelce hicieron un viaje romántico a Italia

En medio de su The Eras Tour, Taylor Swift y Travis Kelce hicieron una escapada romántica a Italia. Esta semana, antes de continuar con los shows previstos Suecia, la pareja fue fotografiada en un paseo en bote en el lago Como.

De acuerdo con Page Six, la cantante y el jugador de futbol americano fueron vistos tomados de la mano mientras se dirigían a los muelles frente a su villa privada.

Mientras esperaban el barco, la pareja estaba muy cariñosa junta pese al clima lluvioso. Una vez que abordaron el barco Swift y Kelce posaron juntos para varias fotos

En el paseo, Taylor lució un vestido negro que combinó con una gabardina beige y un bolso y zapatos planos de Versace.

Por su parte, Kelce optó por un conjunto más llamativo, con un suéter de cuadros blanco y negro y pantalón negro.

Luego del paseo en barco, la pareja fue vista disfrutando de una comida en el restaurante Locanda La Tirlindana.

La semana pasada, Travis Kelce viajó hasta París para ver a Taylor en el comienzo de la etapa europea de su The Eras Tour.

En ese momento, Kelce fue visto cantando y bailando junto a Gigi Hadid y Bradley Cooper en La Défense Arena en París.

Aunque el jugador de NLF no pudo asistir a los primeros tres shows de Taylor en París, pero llegó al tiempo para disfrutar del último y escucharla cantar las nuevas canciones de la “era” The Tortured Poets Department.

La primera semana de mayo, Taylor Swift comenzó la etapa europea de su The Eras Tour en Francia, donde ofreció cuatro conciertos en La Défense Arena, en París.

Este mes, el tour seguirá por Suecia, Portugal y España, mientras que entre junio y julio llegará a Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Italia, Alemania, Polonia y Austria para luego regresar a Estados Unidos y finalizar en Canadá.

Hasta el momento, no se sabe si Kelce también la acompañará en los próximos conciertos de la cantante.

Nuevo orden y nuevo vestuario

Esta semana, Taylor Swift retomó su The Eras Tour en Francia, como parte de la etapa europea de la gira. Un regreso con muchas sorpresas y algunos cambios en el show.

El cambio más notorio fue la inclusión de la “era” basada en The Tortured Poets Department, su más reciente disco. En este set del show la cantante sorprendió con coreografías y vestuarios inéditos, que estuvieron acompañados por visuales temáticos en blanco y negro.

Entre las canciones que escogió para esta “era” estaban “But Daddy I Love Him” y “So High School” en un mash-up, “Down Bad”, “Fortnight”, “The Smallest Man Who Ever Lived”, “Who’s Afraid of Little Old Me?” y “I Can Do It With a Broken Heart”.

Otro cambio en el show fue el orden de las “eras”. Taylor comenzó con Lover, seguido de Fearless y luego hacia Red. Una modificación importante fue la fusión de las eras de Folklore y Evermore.

La cantante también actualizó su guardarropa de la gira. Esta semana, Taylor lució nuevos trajes en los cuatro conciertos que ofreció en París.

En el set de Red la cantante presentó una camiseta con la frase “This IS NOT Taylor’s Version”, mientras que en 1989 Taylor lució un conjunto de falda azul y top rosa brillante, diseñados por Roberto Cavalli.

En The Tortured Poets Department, Taylor lució dos trajes: un vestido blanco cubierto de letras, de Vivienne Westwood, y un conjunto de short y top negro brillante.

Seguir leyendo: