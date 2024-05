Lenin Castillo critica a Julio César Chávez Jr. por no elegirlo y aceptar pelea contra ex-UFC

El dominicano Lenin Castillo criticó a Julio César Chávez Jr. por no haberlo elegido y aceptar pelear contra Darren Till –expeleador del UFC y que debutará en el ring- en la cartelera que protagonizarán Mike Tyson y Jake Paul el 20 de julio en el Cowboy Stadium de Dallas en Texas.

En una entrevista con BoxingScene, Castillo recordó que tiene tiempo pidiendo un enfrentamiento con el excampeón mexicano y espera que en algún momento Chávez Jr. sea un “hombre de verdad” y acepte su desafío.

“No puedo creer que Chávez esté peleando contra un peleador de UFC. Estoy en el gimnasio y llevo mucho tiempo pidiendo esa pelea. No me importa en qué peso Chávez quiera pelear. Ya sea peso semipesado, peso crucero o incluso peso pesado, pelearé contra él. No me importa el peso con el que se sienta cómodo”, dijo el exretador al título de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Julio César Chávez Jr. podría volver al ring en la cartelera de Mike Tyson y Jake Paul contra un expeleador del UFC. Foto: John Locher/AP.

“Espero que Chávez sea hombre y decida asumir un verdadero desafío como yo. Si les preocupa que Chávez o Till no suban al ring la noche de la pelea, deberían ponerme en la cartelera para que pueda sustituir a cualquiera de ellos”, añadió.

A pesar del el anuncio de Netflix y Most Valuable Promotions (MVP), Julio César Chávez Jr. enfrenta tres cargos criminales en California por posesión de armas de fuego ilegales y volverá a la corte el 11 de junio para tratar de desechar el caso en su contra por desvío de salud mental, por lo que habrá que esperar la decisión del juez que lleva el caso para saber cuál será la condena del mexicano o si saldrá bien librado de todo esto.

La cartelera del 20 de julio estará liderada por el duelo entre Mike Tyson y Jake Paul, que será sancionado como una pelea profesional y ha sido criticado por la diferencia de edad entre ambos, se transmitirá en exclusiva por Netflix, plataforma que hará su debut en transmisiones de boxeo. Además, también contará con la esperada revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano.

El británico Darren Till (izquierda) hará su debut en el cuadrilátero contra Julio César Chávez Jr. Foto: Frank Franklin II/AP.

Lenin Castillo, de 35 años, viene de perder contra el venezolano Albert Ramírez por decisión unánime en septiembre de 2023. El dominicano tiene marca de 24 triunfos, 19 por la vía rápida, cinco reveses y un empate como profesional de las MMA.

Por su parte, Julio César Chávez Jr., de 38 años, fue excampeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2011 y peleó por última vez en diciembre de 2021 cuando venció a David Zegarra. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 53 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

