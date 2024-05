‘Me han pedido que me vayade la ciudad’

Los jóvenes progresistas Raúl Ureña, la primera regidora transgénero de la ciudad y el concejal Gilberto Manzanares escucharon más voces en contra que a favor el último día como regidores en la junta del Concejo de la ciudad de Calexico.

“¿Ahorita sí tenemos alcaldesa, verdad?”, dijo el exregidor Alex Perrone, quien una camiseta en apoyo a Israel durante la junta.

“Porque otro decía que era alcaldesa, pero yo reconozco a la alcaldesa Gloria Guadalupe Romo”, afirmó Perrone.

Después de su comentario, Perrone agregó que tal vez la política de Ureña y Manzanarez no fue lo que Calexico necesitaba en este momento; no obstante, enfatiza que lo positivo que trajeron fue que despertaron a los “dinosaurios” o residentes opositores.

La ciudad fronteriza de Calexico atrajo la atención de medios nacionales e internacionales después de la destitución de Ureña y Manzanares, situación que puso a muchos a preguntar si una de las ciudades más latinas de California era transfóbica, entre otros problemas que la pusieron en el ojo del huracán.

Según datos del censo de Estados Unidos, Calexico tiene una población de poco más de 38,000 habitantes con un 97% de origen latino, además se estima que el 94% de la población habla en el hogar otro idioma que no es el inglés.

Rosie Fernández, y otros residentes, le dan la espalda a Raul Ureña durante la junta del ayuntamiento en Calexico.

Unos días después de las elecciones de destitución el pasado 16 de abril, en una junta del Concejo de la ciudad, varias personas se molestaron cuando la alcaldesa Gloria Romo se dirigía a la audiencia en español y le pidieron que mejor hablara en inglés

De acuerdo con la alcaldesa, la división política en Calexico viene desde hace muchas décadas, pero se ha exacerbado en los últimos años, desde que Ureña fue electo concejal en 2020.

“Las acciones transfóbicas combinadas con discriminación lingüística se empezaron a ver en la ciudad y en el cabildo, donde Ureña tuvo que hacer frente a comentarios y comportamientos transfóbicos de la gente”, explicó Romo, simpatizante de Ureña y alcaldesa al momento de esta entrevista.

“Yo fui atacada y amenazada si seguía hablando en español”.

‘Yo soy de aquí’

Durante el comentario público de Ureña, varios seguidores de la destitución o “dinosaurios” como se llaman ellos mismos, le dieron la espalda para no tener que ver a la regidora, quien portaba un vestido e iba maquillada, mientras otros la grababan.

“Me ha dicho gente de este grupo que no solamente me baje del puesto, sino que me vaya de la ciudad”, explicó la ahora exconcejal Ureña.

“Yo soy ciudadana calexiana. Yo soy de aquí. Yo soy sol, yo soy pueblo. Yo soy México y estoy enterrada en esta tierra como nopal imposible de arrancar”.

Raul Ureña posa para un retrato en Calexico. (Isaac Ceja/La Opinion)

De acuerdo con los resultados del condado Imperial, el 72.25% de votos fueron a favor de la destitución de Ureña y el 71.20% fueron a favor de la destitución de Manzanarez.

Estas cifras representan el 25.69% del total de votos registrados en el padrón electoral. En otras palabras, menos de 2,400 votos decidieron por los casi 40,000 residentes de la ciudad.

Ureña ve la destitución como un momento de reflexión en su carrera porque tiene planes de postularse como regidora una vez más en noviembre de este año, cuando cinco puestos del ayuntamiento estarán abiertos para cualquier candidato.

“Nadie puede negar que desde el 2019, 2020 y 2022 todos esos años mi género de identidad ha sido punto de ataque y yo lo he defendido y lo he mantenido con mi trabajo”, dijo Ureña.

Según los documentos financieros de la ciudad de Calexico y los informes de auditoría, cada año que Ureña ha sido parte del ayuntamiento de la ciudad, ha habido un superávit presupuestario después de un largo historial de pérdidas.

“En términos de lo que las personas transgénero tienen que pasar con aceptación de su identidad, lo mismo me está pasando en la política”, dijo Ureña durante una entrevista con La Opinión. “Estas personas -opositores- se han asegurado de que cada año yo tenga que justificar mi existencia política a esta comunidad”.

Una de las personas que le dio la espalda a Ureña fue José Solano, uno de los residentes que estuvo involucrado en el esfuerzo de la destitución.

La noche de la última junta en el Concejo de la ciudad, Solano tenía un cartel en el remolque de su camioneta que decía “Sí a la destitución” y dijo haber promovido el mensaje por meses.

De acuerdo con Solano, él no se considera transfóbico y solo quiere que la comunidad se una para poder progresar; además, asegura que Ureña y Manzanarez solo crearon división en la comunidad.

“Estamos muy polarizados, tanto el lado derecho como el lado izquierdo”, dijo Solano. “Necesitamos centrarnos y cruzar esas líneas partidistas porque cruzando las se pueden lograr muchas cosas”.

Maritza Hurtado, exconcejal de Calexico, fue una de las líderes de la destitución y se sentía molesta cuando muchos medios se enfocaron en el tema de transfobia cuando la destitución fue de dos concejales.

Maritza Hurtado, izquierda, toma video durante la junta del ayuntamiento en Calexico. (Isaac Ceja/La Opinion)

“No fue solo uno y solo uno de ellos se identifica como LGBTQ”, dijo Hurtado. “Entonces cuál sería la explicación de por qué tuvimos que destituir al otro”.

De acuerdo con Hurtado, la política de los dos regidores fue muy extremista porque estuvieron a favor del movimiento de manifestación de la organización Black Lives Matter (BLM), en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y del Departamento de Policía.

Hurtado agrega que las condiciones de las calles con lotes y edificios vacíos y sin refugio para personas sin hogar en el centro de Calexico, además de la falta de cámaras son otras razones por la cual los llamados “dinosaurios” no apoyaban a los dos concejales.

‘Fuera’ dice la camiseta de Jose Solano. (Isaac Ceja/La Opinion)

La voz de la comunidad

Joseph Guilin, miembro del esfuerzo de destitución y dueño de un negocio pequeño en el centro de Calexico, duda de la división en la comunidad.

“Aunque la gente quiere decir que hay una gran división entre conservadores y progresistas, no lo veo cierto”, dijo Guilin. “Lo que veo es cómo la gente vio un problema en su ciudad y colectivamente se unió para solucionarlo”.

Agrega que él tal vez apoyaría a Ureña y a Manzanarez en el futuro, ya que hay varios temas en los que sí está de acuerdo con ellos, como estar contra las corporaciones codiciosas, el apoyo a la primera enmienda con derecho a protestar y la libertad de expresión.

Antes de que se acabara la junta del Concejo de la ciudad, Ureña y Manzanarez tuvieron que dejar sus puestos. Los efectos de la pérdida de los dos concejales progresistas se sintieron inmediatamente cuando los tres regidores restantes votaron sobre varias propuestas.

Dos medidas clave fueron el apoyo a solicitantes de asilo y la solicitud de permisos para instalar dos videocámaras de seguridad afuera de estaciones de carga de vehículos eléctricos.

El concejal Javier Moreno se opuso a la propuesta de las videocámaras de seguridad, donadas por la organización sin fines de lucro: Comité Cívico del Valle (CCV).

Moreno agregó que en el futuro tenía planes de deshacer las estaciones debido al peligro de que se incendien.

Luis Olmedo, el director ejecutivo del CCV, dijo que fue sorprendente saber que al jefe de policía de Calexico se le negó la oportunidad de recibir $25,000 en equipo de cámara gratuito para el sitio de estación de carga para vehículos eléctricos.

Moreno mencionó que la ciudad no tiene los recursos adecuados como agua, electricidad y más para apoyar a los solicitantes de asilo.

“Ayudémonos a nosotros mismos primero antes de poder ayudar a alguien más”, dijo el regidor Camilo García cuando votó en contra de apoyar a los solicitantes de asilo.

Sin los votos de Ureña y Manzanarez, a favor de apoyar a solicitantes de asilo, la ciudad de Calexico votó 2-1, con la alcaldesa Romo en contra, para negar las propuestas del uso de 2 millones en becas del gobierno estatal para solicitantes de asilo.