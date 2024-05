Sandra Itzel critica al periodista Lucho Borrego, quien la llama “mujer ardida”

La actriz mexicana Sandra Itzel publicó en su cuenta de Instagram fotografías en las que aparece firmando los papeles para su divorcio de Adrián Di Monte. Poco después recibió críticas en el programa de televisión “Siéntese Quien Pueda”, de parte de los periodistas Lucho Borrego y Alex Rodríguez. Ella no se ha quedado callada, y en una reciente entrevista dijo que no dará más declaraciones a ese show.

“No pienso dar declaraciones a “Siéntese Quien Pueda” -dijo la también cantante-, porque yo les abrí mi corazón a varios de los conductores ahí presentes. Alex Rodríguez me escribió personalmente. Le abrí mi corazón. Le mandé un audio que ahorita te puedo enseñar. Y lo único que ha hecho el programa ha sido burlarse de mí, burlarse de mi testimonio, pisotearme como víctima, como mujer, como actriz. No generalizo de “Siéntese Quien Pueda”, agradezco enormemente a Ale Jaramillo, que ha estado completamente apoyándome como una mujer sorora, y bueno, otros más que se mantienen imparciales”.

Sandra también insinuó que Borrego es amigo de Di Monte, con lo que el periodista favorecería en sus comentarios al actor cubano: “Es que la amistad no te puede cegar. Tú puedes ser muy amigo de una persona, puedes ser familiar de una persona, pero eso no te puede cegar ante la realidad. Pero sí te puedo decir que específicamente Alex Rodríguez y Lucho Borrego han hablado muchísimo de mí, cosas que me han lastimado, cosas que no saben, cosas que no tienen ni idea. Que Dios, y la historia, y la vida los juzgue a ustedes”.

Cuando la reportera de “Siéntese Quien Pueda” cuestionó a Sandra Itzel sobre las fotos y videos que muestra a Adrián Di Monte con su nueva pareja, ella respondió: “La verdad, la vida personal de ese sujeto es algo que no me interesa en lo más mínimo. Yo estoy luchando por mí, por mi testimonio, por la verdad y punto. Es mi único objetivo en este momento”.

Al día siguiente, Lucho Borrego respondió a los señalamientos de Sandra Itzel, y dijo lo siguiente: “Mira Sandra, te agradezco que me digas las palabras que me has dado. Tengo que decir que si nos abriste el corazón, no lo percibí en ningún momento, bueno, estoy bloqueado en tus redes sociales. Sé que en algún momento cuando empezó esta infortunada noticia…yo me acuerdo en algún momento que defendí la posición de ella, porque dije que Adrián Di Monte quería estar con todas y con ninguna…De todas maneras Sandra, también soy consciente de las cosas que te he criticado, porque eres tú la que luces mal. Luces como una mujer ardida porque te abandonaron, porque no estabas en una relación. Porque una mujer con dignidad, que sabe que está terminando una relación sentimental, no hace ese show mediático”.

Alex Rodríguez dijo que Sandra también lo bloqueó de sus redes sociales, pero cuestionó la forma de proceder de la actriz en el proceso legal contra Di Monte: “Ha sido terrible…Les recuerdo que Sandra Itzel tiene una demanda en su contra por violencia doméstica que puso Adrián, porque fue él quien la demandó a ella. Y les puedo asegurar, y esto es una primicia, que la próxima semana viene otra demanda en contra de Sandra Itzel”.

Sigue leyendo: