María José sale en defensa de Eduardo Videgaray tras burlas a Lucerito Mijares: “No tenía que disculparse”

El nombre de los conductores del programa “¡Qué Importa!”, Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres, y José Ramón San Cristóbal, conocido como ‘el Estaca’, siguen en boca de todos tras realizar comentarios negativos y burlas sobre la apariencia de Lucerito Mijares, y es a unas semanas de este hecho que la cantante María José salió a dar su opinión al respecto, dejando a más de uno con la boca abierta. ¡Entérate de lo que dijo!

En un encuentro con varios medios de comunicación tras su asistencia a la puesta en escena ‘El Mago’, la ex integrante de Kabah salió en defensa de los comediantes y argumentó que la esencia de los conductores siempre ha sido irreverente, razón por la que el público no debería estar sorprendido.

“Yo creo que nosotros somos artistas y estamos expuestos a recibir ciertas críticas. Videgaray tiene un corte en su programa muy negro, creo que tienes que tener la piel gruesa para aguantar todo”, expresó la intérprete de “Te quiero tanto” ante las cámaras.

La famosa indicó que a lo largo de su trayectoria también se ha enfrentado a críticas; sin embargo, con el paso del tiempo ha aprendido a sobrellevarlas: “A mí me dicen mil cosas y yo me río. Tienes que tener seguridad en tu amor propio y ella (Lucerito Mijares) lo tiene de sobra”.

Al ser cuestionada sobre su opinión ante las disculpas que el dúo de comediantes realizó a la cantante hace algunos días, María José reveló que para ella este no fue el movimiento adecuado: “Yo no hubiera dado ninguna disculpa pública. Ese es el corte del programa”.

Para finalizar su intervención, la ex coach de “La Voz México” lamentó que la permanencia al aire del programa no esté en peligro a causa de la polémica, pues: “Yo los veo todos los días. A mí me fascina”.

A pesar de la crítica pública que Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal y Sofía Rivera han recibido, ya son varios los famosos que han salido en su defensa bajo la premisa de que su principal recurso es el humor negro; tal ha sido el caso de Martha Figueroa, René Franco y Shanik Berman, por mencionar algunos.

