George Santos asegura que lleva más de $600,000 dólares ganados por grabar video mensajes

George Santos, político expulsado de la Cámara de Representantes en diciembre y quien será juzgado en septiembre de 23 acusaciones por delitos graves, asegura que ahora vive más tranquilo en su faceta de creador de contenidos en línea, la cual le permite obtener miles de dólares en ingresos.

Luego de verse obligado a tomar una pausa en la arena política, el exrepresentante neoyorquino decidió abrir una cuenta en Cameo, sitio donde algunos personajes famosos reciben dinero por hacer videos solicitados por sus fans.

Durante una entrevista concedida al diario New York Post, Santos indicó que, desde el 6 de diciembre, cuando inició su faceta como creador de contenidos ha conseguido más de $600,000 dólares.

“No lo disfruto, lo creas o no. Pero ahora mismo no tengo otra opción. La opción que me quedó fue sumergirme en ello”, señaló.

Cuestionado sobre el juicio que le espera, descartó estar pensando en ello, pues su prioridad es no estresarse.

“Me estoy centrando en el ‘ahora mismo’. Y el ‘ahora mismo’ es defenderme y llevar a cabo el proceso de la manera más respetuosa posible”, expresó.

George Santos tiene claro su intención de volver a contender en el futuro por otro escaño. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Por otra parte, George Santos se refirió a las acusaciones que pesan en contra del representante Henry Cuellar, demócrata de Texas acusado de cargos federales de soborno.

“Henry Cueller debería ser expulsado; se sentó el precedente. No obstante, se menciona que Henry Cueller es un miembro establecido y muy respetado que ha estado durante más de una década”, enfatizó.

El controversial Santos también refirió que, en la carrera por la presidencia de la nación, la mejor opción para acompañar a Donald Trump como compañera de fórmula debiera ser Nikki Haley.

“Nikki Haley lo ayudaría, pero sé que quemó muchos puentes. Ella dijo muchas cosas estúpidas, tratando de distanciarse de él”, refirió.

Mientras llega el día en que deberá enfrentar a la justicia, George Santos y su defensa están obligados a probar su inocencia frente a diversos cargos entre los que figuran: fraude electrónico, emitir declaraciones falsas ante la Comisión Federal Electoral (FEC), falsificación de registros presentados a la FEC, robo de identidad y fraude de dispositivos de acceso.

