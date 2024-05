El excongresista republicano George Santos revela que durante años trató de fingir no ser gay

George Santos, excongresista republicano y quien fue expulsado de la Cámara de Representantes en diciembre, reveló cómo durante años trató de fingir no ser gay para evitar distanciarse de sus padres, lo cual lo orilló a casarse con una mujer a quien después traicionó al sostener relaciones sexuales con su mejor amigo.

Durante una intervención en el podcast No Jumper, George Santos describió cómo durante gran parte de su vida tuvo que vivir ocultando su inclinación sexual, al grado de haberse casado con una mujer a quien sólo respeto durante los tres primeros tres años de su matrimonio.

“Era yo tratando de ocultar mis impulsos naturales y tratar de no decepcionar a mamá y papá. Mis padres son brasileños. Hay una cultura muy machista en Brasil… Ser gay es algo peligroso en ese país.

Bueno, crecí aquí. Mis padres, aunque no lo sabía, tenían una mentalidad muy abierta al respecto, pero estuve casado durante un par de años. Sobre el papel parece que estuve casado durante nueve años, pero en realidad sólo estuve como tres o cuatro años.

Luego me tomó otros cinco años finalizar el divorcio porque se lo confesé. Dije: ‘¿Sabes qué? Ya no puedo hacer esto. Tuve relaciones sexuales con tu mejor amigo, un tipo gay‘”, rememoró.

Retirado temporalmente de la política, Santos adelantó que habilitará una cuenta en la plataforma OnlyFans, pero al ser cuestionado sobre si en dicho espacio mostraría más aspectos de su sexualidad, el exrepresentante además de darlo por descartado, confesó detestar a la cultura gay.

“No soporto la cultura gay. Soy homosexual. Eso es todo. Eso está entre las cuatro paredes de mi dormitorio y yo.

Tengo derechos. Nunca sentí que tuviera ningún derecho, en mi opinión, tú y yo tenemos exactamente los mismos derechos que los hombres en este país, punto. Que con quién te acuestas no influye en tus derechos. La Declaración de Derechos nos cubre a ambos por igual. Así que todas estas tonterías de DEI y la igualdad de género y todas esas otras cosas, no son más que complacer las tonterías políticas”, indicó.

Se espera que en septiembre iniciará el juicio en contra de George Santos a quien se le acusa de 23 delitos. (Crédito: Stephanie Scarbrough / AP)

El político de 35 años reconoció que, aun cuando también aborrece la cultura del Congreso, espera regresar a la política después de resolver algunos asuntos personales.

“Odiaba completamente la cultura que lo rodeaba, era basura. No es lo que pensé que iba a ser

Me he reunido con líderes y electores y he tomado la decisión de colgarlo aquí y dejar de examinar esta carrera, ¡ESTE AÑO! El futuro tiene innumerables posibilidades y estoy listo, dispuesto y capacitado para dar un paso al frente e ir a luchar por mi país en cualquier momento”, expresó.

Mientras tanto, George Santos será juzgado en septiembre acusado de 23 acusaciones por delitos graves de los cuales destacan: dos cargos de fraude electrónico, un par más por hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal Electoral (FEC), otros cargos relacionados con falsificación de registros presentados a la FEC, dos cargos más por robo de identidad y uno ligado a fraude de dispositivos de acceso.

