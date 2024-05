Sergio Mayer gana la segunda instancia en su proceso de demanda contra Gustavo Adolfo Infante

Desde hace tiempo Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante han estado enfrentándose en los juzgados. El actor demandó por daño moral al periodista luego de que éste lo acusara de falsificar documentos, pero Infante interpuso también una demanda penal en contra de Mayer; ahora éste informó que ha ganado la segunda instancia.

En el programa “Todo Para La Mujer” Sergio habló al respecto, y comentó que esta victoria legal fue para él otro regalo por su cumpleaños número 58: “Ayer tuvimos una segunda instancia de una denuncia que hizo Gustavo Adolfo en mi contra por decir que yo quise engañar a la autoridad y quiso hacer una denuncia penal. Y la primera instancia el MP y el juez dijeron que no había elementos y que no había el no ejercicio de la acción penal. Se fueron a una segunda instancia y el día de ayer el juez de control determinó y volvió a decir que no hay ningún elemento de lo que él está diciendo y volví a ganar esa instancia, y seguramente (Gustavo Adolfo) se va a amparar, pero para que sepan que las cosas van bien, y que por más que esté haciendo y diciendo, la justicia ahí está presente, y pues yo creo que eso fue un regalo de cumpleaños que la justicia me regaló”.

Mayer también mencionó que dicha demanda de tipo penal que Gustavo Adolfo interpuso en su contra no procedió: “Hay una demanda civil mía en contra de él por daño moral, y él argumentó que era mentira, y que yo estaba falseando documentos. Lo ha dicho en su programa y lo ha dicho en todos lados. Inició esta denuncia penal, la cual le echaron para atrás, porque le dijeron que no había ningún elemento para decir lo que están diciendo. Entonces él quiso desvirtuar esa demanda civil con una penal, y la penal no procedió. El juez de control dictaminó y dijo que el MP hizo lo correcto y que no había ningún elemento. Eso quiere decir que mi demanda civil continúa”.

Sergio estuvo 34 días en Turquía, ya que fungió como conductor de un reality show titulado “Tentados Por la Fortuna”, que se estrenará en TV Azteca el 27 de mayo. También informó que está debutando como director con la obra de teatro “Venecia Bajo La Nieve”, una comedia en la que él mismo actúa al lado de su esposa Issabela Camil. El ex integrante del grupo Garibaldi mencionó que desde hace tiempo no tiene ningún tipo de contacto con Poncho de Nigris, quien fuera su compañero en el programa de televisión “La Casa De Los Famosos México”.

