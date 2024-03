Sergio Mayer habla acerca de la decisión de su hijo de no usar su apellido

Vaya revuelo se originó en redes sociales luego de que Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, anunciara que ha decidido no usar su apellido paterno para emprender una nueva etapa dentro de su carrera musical. Pero, ¿cómo reaccionó el ex participante de “La Casa de los Famosos México? Aquí te lo contamos

De acuerdo con lo dicho por el actor en una visita realizada al programa “La Mesa Caliente”, la decisión de su hijo está relacionada con una estrategia de marketing y no con la relación que ambos mantienen.

“Artísticamente sacó su nuevo proyecto musical y la disquera le propuso que fuera más corto porque generaba confusión y demás“, expresó durante su participación en el programa conducido por Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos.

“Tomaron la decisión que fuera ‘Mori’ porque es más fácil y corto, pero no es que se cambie el nombre o el apellido“, continuó el político.

Al ser cuestionado sobre su sentir ante esta decisión, el exintengrante de Garibaldi negó cualquier tipo de reacción o sentimiento negativo, pues solo se trata de una estrategia para impulsar su carrera como cantante.

“No me dolió yo creo está haciendo lo correcto, porque también hay que reconocer que cargar con el apellido Mayer y además el Sergio Mayer en este momento… Él con su proyecto, nuevo y fresco creo que está haciendo lo correcto, no hay problema”, detalló el famoso.

Para concluir, Sergio Mayer aseguró que él nunca cuestionará las decisiones que su primogénito tome con respecto a su vida, mucho menos cuando estas son en pro de su crecimiento: “Que se llame Mori no es ningún problema, él sigue siendo Mayer porque siempre va a ser mi hijo toda la vida, pero no necesariamente quiere decir que se esté quitando el apellido Mayer”.

