Google y Meta están negociando con Hollywood para usar su contenido y entrenar a sus modelos de IA

En un movimiento que podría redefinir la relación entre Silicon Valley y Hollywood, Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc. están en negociaciones con los principales estudios de cine para obtener licencias de contenido que utilizarían en la formación de sus avanzados modelos de inteligencia artificial para generación de vídeo. Según fuentes cercanas a las negociaciones, estas compañías tecnológicas han ofrecido decenas de millones de dólares para establecer asociaciones con los estudios, con la intención de usar escenas realistas creadas a partir de texto, una tecnología que ambos gigantes están desarrollando.

Competencia en el mundo de la IA

La competencia en este ámbito es feroz, con OpenAI, respaldada por Microsoft Corp., también participando en conversaciones similares. Sin embargo, todas las partes involucradas, incluidas Alphabet, Meta y OpenAI, han declinado comentar sobre el estado de estas negociaciones.

Los estudios de Hollywood, por su parte, están interesados en explorar cómo la inteligencia artificial podría reducir costos en la producción cinematográfica, aunque permanecen cautelosos respecto al uso de su contenido sin el debido control. Esta precaución se debe, en parte, a incidentes como el reciente conflicto entre la actriz Scarlett Johansson y OpenAI, donde Johansson exigió que dejaran de usar una voz similar a la suya para su chatbot, ya que ella había rechazado colaborar con la empresa.

El potencial financiero de estas negociaciones es significativo. Recientemente, News Corp., matriz del Wall Street Journal, llegó a un acuerdo con OpenAI por el cual permitirá el uso de contenido de más de una docena de sus publicaciones, en un contrato valorado en más de $250 millones de dólares a lo largo de cinco años.

Rechazo a la IA

Sin embargo, no todos los grandes jugadores de Hollywood están dispuestos a ceder su contenido para el entrenamiento de modelos de IA. Warner Bros. Discovery Inc. ha mostrado interés en licenciar algunos de sus programas, pero solo para divisiones específicas y no para toda su biblioteca. Por otro lado, Walt Disney Co. y Netflix Inc. han expresado su reticencia a licenciar su contenido a estas empresas tecnológicas, aunque están abiertos a otros tipos de colaboraciones.

La utilización de inteligencia artificial en la producción cinematográfica no es nueva. Figuras como Tyler Perry han utilizado la tecnología para recrear efectos de maquillaje en su personaje Madea, y el director Robert Zemeckis ha empleado IA para rejuvenecer a Tom Hanks en una próxima película. Sin embargo, las nuevas herramientas desarrolladas por compañías como OpenAI y Alphabet prometen capacidades aún más avanzadas, capaces de crear clips vívidos e hiperrealistas a partir de descripciones textuales, lo que ha generado tanto entusiasmo como ansiedad en Hollywood.

El impacto de estas tecnologías es una preocupación creciente para muchos en la industria. Perry, por ejemplo, ha pedido a Hollywood que se una para formular regulaciones que puedan mitigar los efectos potencialmente negativos de la IA en el empleo dentro del sector. En declaraciones al Hollywood Reporter, Perry subrayó la importancia de establecer reglas claras: “Si no, simplemente no veo cómo sobreviviremos”.

Estas negociaciones entre gigantes tecnológicos y estudios cinematográficos no solo son una señal del futuro de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento, sino también una advertencia sobre los desafíos y las complejidades legales y éticas que esta nueva tecnología trae consigo. Hollywood está en una encrucijada, buscando equilibrar la innovación con la protección de los derechos creativos y laborales en un panorama en constante evolución.

Sigue leyendo:

– Cuáles son los trabajos más seguros por encima de la Inteligencia Artificial en Estados Unidos

– El próximo paso en el desarrollo de la IA podría estar mucho más cerca de lo que pensaban todos

– Microsoft quiere dar el salto y sacar su propia Inteligencia Artificial para no depender de OpenAI