Rafael Nadal se despide de Roland Garros en primera ronda y no asegura su regreso en 2025

Rafael Nadal, el mejor tenista en tierra batida, se despidió en primera ronda de Roland Garros. El español cayó 6-3, 7-6 y 6-3 ante Alexander Zverev y deja abierta la posibilidad de no volver en 2025.

“Hola a todos. Agradezco por la energía, es difícil para mí hablar. No sé si es la última vez que estaré con ustedes, no estoy seguro. Han sido increíbles durante toda esta semana que estuve aquí. Todo el amor que sentí y es difícil ponerlo en palabras y me voy del lugar que más amo”, dijo Nadal tras la derrota ante Zverev.

El tenista español también felicitó la victoria a Alexander por su victoria y el título en el Masters 1,000 de Roma.

Tras la derrota, el público comenzó a corear el nombre de “Rafa, Rafa” como un tributo al español en lo que podría ser su último torneo como jugador profesional.

Nadal ganó 14 torneos de Roland Garros durante su carrera en el torneo, máximo ganador histórico en la historia.

El manacorí se convirtió en uno de los tenistas más sólidos en tierra batida y uno de los más queridos en la cancha de Philippe-Chatrier, principal de Roland Garros.

“He estado en dos años difíciles de lesiones. Ha sido todo un proceso para regresar aquí. Fui competitivo, tuve mis chances, pero no lo suficiente para derrotar a Sascha (Zverev). Hay un gran porcentaje de que no regrese aquí, pero no estoy seguro”, comentó Nadal.

El tenista español si afirmó que espera estar de regreso en la pista en París para los Juegos Olímpicos que se disputarán en julio.

En ese torneo espera hacer dupla junto con Carlos Alcaraz. Esta podría ser la última participación de Rafael Nadal como tenista.

