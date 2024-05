Marco Antonio Solís visitará varias ciudades de EE.UU. con su gira “Eternamente Agradecido”

El cantante mexicano Marco Antonio Solís está listo para volver a los escenarios, ahora con su aclamado “Eternamente Agradecido World Tour”, mismo con el que visitará varias ciudades de Estados Unidos a partir de este verano.

Con la gira presentada por Live Nation, el intérprete de temas como “Si no te hubieras ido” y “Más que tu amigo” busca devolver a su público todo el amor que ha recibido en sus más de cuatro décadas de carrera; por esta razón, incluirá ciudades que nunca antes había visitado.

Dentro de la lista de ciudades que el denominado “Buki” conquistará con su inigualable talento y magia musical destacan Kansas City, Atlanta, Milwaukee, Chicago, Phoenix, Baltimore y Portland, Oregon, siendo este último destino el cual fue el elegido para arrancar el tour el próximo 9 de agosto.

Marco Antonio Solís | Foto: Cortesía/ Eduardo Cardoza Crédito: Eduardo Cardoza | Cortesía

Además, Solís sumará otro éxito a su carrera al convertirse en el primer artista latino en presentarse en el Intuit Dome de Los Ángeles. La histórica presentación se realizará el 18 de agosto, en el fin de semana de inauguración del recinto.

Es así como el ícono de la música mexicana se mantiene imparable en la escena musical, pues recordemos que el artista dio inicio a su residencia en Las Vegas junto a Los Bukis a principios de este 2024. Con este proyecto, la agrupación hizo historia en la música latina como la primera residencia completamente en español en el famoso Strip de Las Vegas.

Los boletos estarán disponibles comenzando con una preventa de Citi a partir del Miércoles, 29 de Mayo, mientras que las preventas adicionales se llevarán a cabo durante la semana previa a la venta general, que comienza el viernes 31 de mayo a las 10am hora local en LiveNation.com.

Fechas del “Eternamente Agradecido Tour” de Marco Antonio Solís

Ago 09 – Portland, OR Moda Center

Ago 10 – Seattle, WA Climate Pledge Arena

Ago 18 – Los Angeles, CA Intuit Dome

Ago 23 – Morrison, CO Red Rocks Amphitheatre

Ago 24 – Salt Lake City, UT Delta Center

Ago 31 – Kansas City, MO T-Mobile Center

Sep 01 – Durant, OK Choctaw Grand Theater*

Sep 06 – Hidalgo, TX Payne Arena

Sep 08 – Austin, TX Moody Center

Sep 27 – Houston, TX Toyota Center

Sep 28 – Dallas, TX American Airlines Center

Oct 04 – Atlanta, GA State Farm Arena

Oct 05 – Charlotte, NC PNC Music Pavilion

Oct 12 – Baltimore, MD CFG Bank Arena

Oct 13 – Reading, PA Santander Arena

Oct 18 – Belmont Park, NY UBS Arena

Oct 20 – Boston, MA MGM Music Hall at Fenway

Oct 25 – Milwaukee, WI Miller High Life Theatre

Nov 01 – Uncasville, CT Mohegan Sun Arena*

Nov 03 – Chicago, IL United Center

Nov 08 – Phoenix, AZ Footprint Center

Nov 09 – Palm Desert, CA Acrisure Arena

Seguir leyendo:

• Marco Antonio Solís promociona su propia marca de salsa picante “Buki”

• Los Bukis anuncian su residencia en Las Vegas; constará de 15 shows

• Marco Antonio Solís: abuelita llora de emoción por ver a “El Buki” | VIDEO