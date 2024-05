Convocan a comunidad mexicana a votar en elecciones de México

Desde el Consulado de México en Los Ángeles, simpatizantes del partido Morena hicieron un llamado a la comunidad mexicana radicada en el exterior a salir a votar este domingo 2 de junio para elegir a quién será el siguiente presidente.

Los tres principales contendientes son la doctora Claudia Sheinbaum, candidata del partido Morena, del Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista; Jorge Álvarez Máynez, candidato del partido Movimiento Ciudadano y la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Mexicana (PRD), Xóchitl Gálvez.

Simpatizantes del partido Morena hacen un llamado al voto en las elecciones presidenciales de México. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

El evento de los morenistas angelinos coincidió con el cierre de campaña de la candidata de Morena, el PT y el Partido Verde, la doctora Sheinbaum en el zócalo de la Ciudad de México.

“El propósito de esta conferencia es invitar a todos a votar en esta elección presidencial. A nosotros nos interesa que se rompan los récords de votantes en esta elección que será histórica. Todo indica que nos va a ir muy bien este domingo porque por primera vez una mujer tendrá en sus manos las riendas del país”, dijo Juan José Gutiérrez, director de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes.

Agregó que los morenistas, radicados en Los Ángeles, quisieron hacer un evento simbólico al mismo tiempo que se llevaba a cabo el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

“Nos hemos esforzado por hacernos presentes en la capital de los mexicanos en el exterior, que es Los Ángeles, California para construir puentes de unidad, porque no necesitamos muros”.

Aniceto “Cheto” Polanco, candidato migrante plurinominal al Senado, por el partido Morena. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Aniceto “Cheto” Polanco, candidato a diputado migrante plurinominal por el partido Morena, recordó a los mexicanos que viven en Los Ángeles, que se acerquen a votar a los consulados.

“Solo vamos a tener 1,500 boletas disponibles para quienes tienen su credencial de elector vigente y no se registraron para votar; y también estarán disponibles las boletas de quienes se registraron para votar de manera presencial”.

Polanco añadió que él ya votó por correo postal, pero acudirá este domingo 2 de junio al Consulado de México en Los Ángeles para apoyar y orientar a la gente sobre cómo votar cómo ellos quieran, porque el voto es libre.

“Vamos a escuchar a ver qué decide el pueblo con su voto en estas elecciones presidenciales. El pueblo manda, el pueblo quita y pone; y pienso que ya decidió”.

La diputada migrante por Morena, Olga Leticia Chávez invita a votar el domingo 2 de junio. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

La diputada federal migrante Olga Leticia Chávez Rojas, quien busca la reelección por la vía plurinominal, al cargo por otros tres años, dijo que reside en la ciudad de Bell Flowers, por lo que se sumó al llamado al voto desde el Consulado en Los Ángeles, en lugar de hacerse presente en el cierre de la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México.

“Estamos representando a los mexicanos y mexicanas desde el exterior”, aclaró.

Octavia Hernández, candidata suplente al Senado mexicano, invitó a todos los mexicanos que viven en Los Ángeles que vayan a votar el domingo 2 de junio al Consulado de México, a partir de las seis de la mañana, para que sean de los primeros y alcancen las 1,500 boletas que el Instituto Nacional Electoral (INE) les asignó, y puedan ejercer su voto.

“Yo sé que mucha gente no se registró por muchas razones. A pesar de que vivimos en Estados Unidos, muchos no conocen la tecnología de ahora, y eso dificulta el voto; y por eso no se pudieron registrar. Así que los invitamos a que vengan de manera presencial a votar al Consulado en Los Ángeles”.

Octavia Hernández hace campaña por Claudia Sheinbaum en Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

La encuesta más reciente, la del periódico de derecha, Reforma le daba el 29 de mayo, a Claudia Sheinbaum, una ventaja de 20 puntos sobre su más cercana rival, 55% contra 35% de Gálvez, y 10% de Álvarez Máynez.

En estas elecciones, ya han votado más de 100,000 mexicanos que viven en el extranjero, vía electrónica y por correo postal, un número que supera ya los 98,000 que votaron en la elección de 2018, en la que fue electo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con su triunfo, puso fin a los gobiernos del PRI y el PAN en México que gobernaron el país por más de 80 años.

Este domingo 2 de junio, los mexicanos que viven en Los Ángeles, y tienen credencial de elector vigente, aún sin haberse registrado para votar previamente ante el INE, pueden ir a votar al Consulado de México, a partir de las 7 de la mañana, y tienen hasta las 5 de la tarde para sufragar.