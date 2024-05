Cada 40 segundos alguien sufre un derrame cerebral en EEUU

Claudia Montano estaba trabajando su turno normal en la Nordstrom Rack cuando de repente le dio un dolor de cabeza espantoso hace 12 años.

“Después sentí que no podía ver bien con un ojo, cualquier cosa que recogía como un lápiz o una pluma se me caían de la mano, se me cayeron mis lentes y se me rompieron y no podía sostener nada con la mano”, dijo Montano. “Yo no sabía que me estaba pasando”.

Aunque en ese momento Montano no sabía que le estaba pasando fue a que le dieran un masaje y cuando no mejoró se fue a casa y al final decidió ir al hospital.

Después de varios exámenes los doctores le dijeron que sufrió de un derrame cerebral y la parte derecha de su cerebro quedó dañado, pero hoy en día Montano dice que está funcionando al 90%.

De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón (AHA), cada 40 segundos, alguien en los Estados Unidos sufre un ataque o derrame cerebral.

En mayo, se celebra el Mes de los Derrames Cerebrales por la AHA por lo que trabajann para que las personas reconozcan la importancia de atender a las personas con derrames cerebrales rápidamente.

Los derrames cerebrales se pueden detectar con el nuevo acrónimo R.Á.P.I.D.O. con cada letra representando un síntoma: la R es para rostro caído, la A es para alteración del equilibrio, la P es para la pérdida de fuerza en el brazo o una pierna, la I es para impedimento visual repentino, la D es para dificultad de hablar, la O es para obtener ayuda y llamar al 911.

De acuerdo con el Dr. Alejandro García-Revilla que es cardiólogo intervencionista, el derrame cerebral es una condición que es muy frecuente dentro de la población latina.

“Es la tercera causa de muerte dentro de las mujeres hispanas y la cuarta causa de muerte de los hombres hispanos en Estados Unidos”, dijo el Dr. García-Revilla. “Eso significa que es una tremenda incidencia en la población”.

Las condiciones que predisponen a las personas a tener un derrame cerebral son la diabetes, la obesidad y la hipertensión arterial, según el médico.

El doctor agregó que a veces es difícil reconocer cuando uno tiene las condiciones porque la mayoría de las personas no tienen síntomas entonces dice que es importante hacer chequeos por lo menos una vez al año para poder prevenir complicaciones.

Una de las prevenciones que cualquier persona podría hacer es mantenerse en buenas condiciones físicas a través del ejercicio y una dieta balanceada.

Claudia Montano sufrió un derrame celebral hace 12 años mientras trabajaba. Crédito: Cortesía

Si alguien está experimentando un derrame cerebral el Dr. García-Revilla dice que es importante que reciban atención médica lo más rápido posible.

“Mientras más rápido se pueda abrir la arteria y restaurar el flujo, menor el daño al órgano afectado que en este caso es el cerebro”, explicó el Dr. García-Revilla.

De acuerdo con la universidad médica de Carolina del Sur, Alrededor del 75 por ciento de los accidentes cerebrovasculares ocurren en personas de 65 años o más y es un problema que aumenta con la edad.

La universidad también dice que la probabilidad de sufrir un derrame cerebral se duplica cada década después de los 55 años.

El derrame cerebral de Montano ocurrió cuando ella tenía 55 años y ahora que tiene 67 años dice que se siente bien, pero por un tiempo tuvo que luchar para mejorar su condición.

Después del derrame cerebral Montano su doctor dijo que tenía que hacer terapia dos veces a la semana para poder recuperarse.

“La primera semana yo fui dos veces a la semana, pero yo sentía que eso no era nada”, dijo Montano. “Tenía que hacerlo a diario”.

Montano tuvo dificultades con el equilibrio, migrañas, fatiga y se daba cuenta de que le costaba un poco más al utilizar el idioma de inglés que es su segundo idioma.

Es importante cuidarla alimentación y hacer ejercicio para evitar un derrame cerebral. Crédito: American Heart Association | Cortesía

Además de los ejercicios que aprendió de la terapia Montano tomó clases de yoga para ayudar con su equilibrio y a los seis meses dijo que se sentía recuperada al 90%.

“Gracias a Dios me siento muy bien”, dijo Montano. “Me cuido más cuando camino y también con la alimentación, es mucho más natural casi nada de grasa y trato de dormir bien las ocho horas”.