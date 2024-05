Trump calificó el juicio por dinero secreto en su contra como un “juicio amañado”

Donald Trump se mostró desafiante en sus comentarios tras el veredicto de culpabilidad del jueves en su juicio en Nueva York por pago secreto de dinero a la actriz Stormy Daniels.

Al salir de la corte, el expresidente Donald Trump calificó el juicio por dinero secreto en su contra como una “vergüenza” y un “juicio amañado”.

Un jurado declaró culpable a Trump de los 34 cargos de delitos graves el jueves después de deliberar durante casi 12 horas.

“No hicimos nada malo. Soy un hombre muy inocente”, dijo Trump después de salir de la sala del tribunal.

Trump, el presunto candidato republicano a la presidencia en las elecciones de 2024, dijo que “el verdadero veredicto será el 5 de noviembre por parte del pueblo”, refiriéndose a las elecciones generales.

“Ellos saben lo que pasó aquí y todos saben lo que pasó aquí”, dijo.

Trump criticó al fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg y a la administración Biden, que, según afirmó falsamente, influyó en el caso.

Trump: “el país se ha ido al infierno”

“Seguiremos luchando, lucharemos hasta el final y ganaremos porque nuestro país se ha ido al infierno”, dijo Trump, añadiendo que “ya no tenemos el mismo país, tenemos un desastre dividido”.

“Lucharemos por nuestra Constitución. Esto está lejos de terminar”, dijo fuera de la sala del tribunal de Manhattan.

Trump aseguró que seguirá “luchando” y aprovechó para lanzar algunos de sus temas de campaña: “Ya no tenemos el mismo país, tenemos el desastre de Biden. Estamos en declive, con millones de personas colándose desde prisiones e instituciones mentales, terroristas apoderándose del país”.

Se espera que Trump apele rápidamente el veredicto y enfrentará una dinámica incómoda cuando regrese a la campaña electoral con condenas por delitos graves.

No hay mítines de campaña en el calendario por ahora, aunque se espera que realice eventos para recaudar fondos la próxima semana, según The Associated Press.

El equipo legal de Trump no está planeando una declaración formal por el momento, dejando que los comentarios del expresidente sirvan como su declaración inicial sobre el veredicto.

Trump se proyecta en ganar las elecciones

Donald Trump y su hijo Eric, que el jueves se sentó detrás del expresidente mientras se leía el veredicto de culpabilidad en el tribunal, han aludido a las elecciones de 2024 en nuevos mensajes en las redes sociales.

“VICTORIA EL 5 DE NOVIEMBRE. ¡¡¡SALVA A AMÉRICA !!!” escribió el expresidente en un mensaje en su plataforma Truth Social.

Eric Trump también hizo referencia a las elecciones en un mensaje en X, dando a entender que el veredicto impulsaría a los votantes a apoyar a su padre en las elecciones.

