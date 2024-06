Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de junio de 2024

Piscis

Posibilidades de trámite o cambios en cuestiones de artículos o pertenencias personales. No te reprendas ni te culpes de errores que no te corresponden, deshazte de toda esa tontería que no te deja avanzar e interrumpe tus planes de vida. Es importante que inicies a la brevedad un periodo de cambios en el cual no te dejes influenciar ni manipular por ninguna persona, algunas veces haces mucho caso a comentarios tontos que solo te llevan por caminos equivocados y te hacen sentir de la fregada. No te deprimas tanto por las noches lo tuyo es más cuestión de actitud más que tristeza o de depresión, manda a la fregada a todas esas personas que no te sirven para nada, necesitas hacer una limpia en tu vida para iniciar de ceros y sin reproches ni malas getas. Urge cambio de look para renovarte y atraer nuevas oportunidades en el amor y trabajo, no te quedes en el pasado e invierte en tu imagen para verte y sentirte mejor, te hace falta amor propio.

Acuario

Estarás algo triste en estos días al recordar a una persona que fue muy importante en tu vida pero que decidió no seguir en el camino, ya no te mortifiques y deja que se haga garras con su vida tú ya no estas para recordar a quien quiso irse por su voluntad. No te preocupes tanto por el futuro y vive tu presente, los proyectos comenzarán a darse poco a poco pero no bajes la guardia en ningún momento. Aguas con pérdidas de objetos y dinero porque se va a presentar en estos días. Si tienes una relación y tu pareja se muestra un tanto distante, pon atención en su celular y amistades, podrías llevarte una sorpresa. No te presiones por cosas que no existen o aún no llegan, no des el consejo si ni tú lo aplicas y no pretendas cambiar la actitud de las demás personas sino eres capaz de cambiar la tuya. Si tienes pareja ponle las cartas sobre la mesa y dile lo que pasa en ti, recuerda que si no hay comunicación las cosas no funcionarán. Es posible que sientas cierto interés o comiences a desarrollar sentimientos por una amistad, ten cuidado pues podrías cometer errores muy graves y lastimar a quien no lo merece.

Capricornio

Recibirás llamada o mensaje de una persona muy importante para ti. No te dejes caer ni vencer por nadie, recuerda que tú tienes el poder de lograr lo que te propongas, ten cuidado con una amistad que andará muy pegada a ti, te quiere sacar solo cierta información. Ten presente que algunas veces el carácter que te cargas es demasiado imponente y puedes herir los sentimientos de otras personas, no es momento de doblegar tu corazón y bajar la guardia porque si te enamoras más que la persona que te interesa serás tú quien al final termine sufriendo. Es momento que visualices lo que deseas para que se materialice, si sientes necesidad de mandar todo al miércoles hazlo, que de eso se trata la vida, de ir y venir, de hacer y deshacer, pero recuerda que al iniciar otro día comenzarás de cero y con todas las ganas de mundo. Podrías entrar en chismes si sigues metiéndote donde no te llaman así que mejor aprieta el gaznate y no hables de más. Muchos cambios en el área laboral que te dejarán un gran sabor de boca, es momento que comiences a ver la vida de una manera más simple, no te la compliques tanto.

Sagitario

Aprende a valorar a las personas que te rodean y siempre están a tu lado y mandar al miércoles a quienes solo te buscan por interés. Siempre fuerte y optimista buscando mejores oportunidades de crecimiento y siempre enfocando tus energías en mejorar en el plano económico y sentimental sin embargo te cargas una salación muy perra que te ha mantenido estancado. Tu fuerte y explosivo carácter te va a ayudar a expresar lo que sientes sin miedo alguno, recuerda que la vida no es justa pero cada uno debe de luchar por sus propios intereses. Se aproxima la cancelación de algún evento o salida con amistades debido a que no saben ponerse de acuerdo. No te dejes guiar solo por la estructura de las personas sino ve el lado de los sentimientos. No permitas que el pasado y las malas rachas que has vivido te quieten la ilusión de iniciar de cero. Llévate las cosas con calma en cuestión de los negocios para que no cometes errores. Recuerda que si buscas encontrarás así que no te niegues a la oportunidad de volver amar y entregarte a otra persona.

Escorpión

Vienen cambios en cuestión de actitud pues te caerá el veinte de que es momento de sentar cabeza. Te enteras de problemas de salud en miembro de tu familia. Vienen días de muchas oportunidades y cambios que te van a ayudar a enfocar tu tiempo y energía en ese sueño que tienes desde siempre y que no has podido llevar a cabo. Andarás un poco mal en la cuestión económica, pero a mediados del mes de julio volverás a ver la luz, recibirás un extra que te ayudará a salir con las deudas. Momento de ver la manera de buscar algo solido en el área de los negocios, no permitas que amores del pasado retornen y solo vengan a incomodar tu existencia. Divorcio de alguien que conoces en puerta. Amores de una noche y un viaje en el cual te la pasarás a todo dar. Tu familia siempre será parte importante en tu vida, pero no descuides tus cuestiones personales, sueles dejar tus proyectos por complacer a quien más quieres. Sufriste un chorro en tu pasado y la vida te compensará con la persona adecuada que te enseñará a ser mejor persona, solo ten calma y paciencia, llegará cuando menos lo imagines. Tienes a tu alrededor la oportunidad de ser feliz, pero has estado buscando en el lugar equivocado. Una amistad te mostrará cuanto te quiere con una acción que realizará, te va a sacar una sonrisa.

Libra

Conocerás a una persona por las redes sociales que te va a ayudar mucho a mejorar en un aspecto de tu vida. Cuídate de problemas en los huesos y descansa y duerme más. Si tienes pareja ten cuidado con sus amistades, le meten muchas cosas en el buche acerca de ti al punto de querer ponerle en tu contra para lograr disgustos y quizás separaciones. Si tienes una relación y tu pareja no actúa como antes o busca solo momentos para estar jodiendo y discutiendo, piensa bien si vale la pena seguir aguantándole la jeta. Tienes un chorro de oportunidades para ser feliz, pero eres bien canijo y a veces tu mendigo humor no te funciona. Ten mucho cuidado con lo que sale de boca pues lastimarás a quien no lo merece. Vienen muchos cambios importantes entre ellos la oportunidad de mejorar en los aspectos del trabajo y de los dineros. Ponte las pilas en la dieta y el ejercicio porque inicias una temporada en que subirás de peso. Días de mucha reflexión en los cuales comenzarás a ver más por tu vida y tus ganas de salir adelante.

Virgo

No te desesperes si algo no sale como lo planeaste, recuerda que la constancia será la clave para lograr las metas. Ya no temas a enfrentar a tu pasado pues te darás cuenta de que está más que enterrado que nunca, no tiene por qué hacerte daño. Es probable que te desesperes en estos días al no ver tu vida clara, ten cuidado con deprimirte tan seguido porque va a valer mauser y va ser difícil que salgas de esa situación. No descuides tu cuerpazo y bájale 3 rayitas a tu carácter, no te desquites con quien no la debe solo porque ni tú te aguantas. Es probable que te desesperes en estos días al no ver tu vida clara, ten cuidado con deprimirte tan seguido porque va a valer mauser y va ser difícil que salgas de esa situación. Si han existido problemas con tu pareja, mejorará mucho la relación solo aprende a ser más paciente y no ser tan celoso o celosa, dale su espacio. No te enojes por cualquier fregadera, aprende a ser más tolerante o solo crearás nuevos enemigos y alejarás amistades importantes. Ten cuidado con dos amistades que son muy conflictivas pues podrían meterte en problemas pues andarán con el hocico bien suelto. La vida te pondrá una prueba en la cual te hará valorar más a tus seres queridos.

Leo

En las cuestiones de los dineros mejorarás muchísimo, pero has tu guardadito porque en poco tiempo vendrá una racha muy perra en la cual andarás pidiendo prestado. Es importante que no descuides la parte familiar pues tu trabajo o amistades podrían alejarte un poco de tu familia. No te detengas por nadie y no te compares con otras personas, no tienes por qué hacerlo pues ambos han pasado por diferentes caminos. Ten cuidado con infecciones pues podrías enfermarte en estos días de tu estomago o anginas. Si sales con alguien date la oportunidad de conocer más a esa persona y te llevarás grandes sorpresas. Si ellos no pudieron lograrlo no significa que tú tampoco lo vayas a lograr. Amor del pasado retorna y sentirás la necesidad de intentar eso que antes no se dio porque tú ya tenías una relación. No te dejes influenciar por comentarios de amistades, aprende a tomar tus propias decisiones y lo que tu corazón te dicte. Es importante que te des la oportunidad de cerrar ciclos del pasado y olvidar todas esas cuestiones que no te dejaron avanzar o personas que te engañaron y traicionaron, viene un ciclo muy perro para ti en el cual conocerás nuevas personas entre ellas un nuevo amor que te enseñará a ver la vida de otra manera.

Cáncer

Podrías encontrarte amistad o expareja en próximos días te darás cuenta como la vida a tomado factura y le ha dado unas buenas lecciones. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que no dejes pasar nada en esta etapa de tu vida. Enamórate de quien te ame y quiera más de lo que tú puedes quererle, pues solo así te evitaras algunos kilos de sufrimiento. Un sueño te avisará sobre ciertos acontecimientos que están por suceder en tu vida. Una amistad te buscará pa’ contarte un chisme grande, ni digas nada que tu comentario puede ser tomado como mala leche y al final terminarás metiéndote en un problema grandes. Un familiar te dará una satisfacción y una amistad de tierras lejanas te hará sentir mejor con sus consejos. No te compliques tanto la existencia, si esa persona te quiere te buscará y hará todo lo posible por estar a tu lado, sino simplemente pondrá escusas para mantener la relación en el aire. Una llamada, mensaje o inbox de una persona que acabas de conocer o conocerás te podría alegrar el día. Posibilidad de un viaje o salida en esta próxima semanas. Ten cuidado con abrir mucho tus sentimientos y corazón pues podrías cometer un error.

Géminis

Es probable que cambies de celular o compres algún artículo electrónico. No pierdas tu tiempo en cosas que no te dejarán algo de provecho, un buen negocio propio podría ayudarte un chorro a mejorar tus ingresos. Es momento de buscar la manera de salir a flote en deudas invierte en eso que te deja grandes ganancias a corto tiempo. Trata de no confiar en nadie y tener dudas de todo mundo pues hay personas que se te acercarán en estos días buscando algo de provecho de tu parte. Momento de nuevos ciclos y cambios, la vida te llenará de sorpresas pues comenzarás a salir de una racha que te había dañado la vida, vienen grandes cambios entre ellos el retorno de un amor que se fue hace pocos días. Es probable que una persona que ya tiene una relación te eche los perros, ponte buzo o buza o puedes terminar enamorándote y volver al sufrimiento. Momento de poner las cosas en claro y saber hacia dónde te diriges, no niegues la existencia del amor pues tarde o temprano te tocará tragarte tus palabras, algunas ocasiones sueles ser demasiado impulsivo y orgulloso y eso te detiene a poder mostrar tus sentimientos pues sueles buscar los defectos de las personas antes que sus virtudes.

Tauro

Recuerda que cada tropiezo que se te presente es una nueva oportunidad de mejorar o cambiar algún defecto que tienes, aprende de las lecciones y no te encariñes con las piedras que eres muy de esas personas. Vienen momentos del día en que te sentirás algo solo o sola, recuerda que la vida te pone pruebas para que valores a las personas que te rodean no las desperdicies y muestra tus sentimientos por las personas que quieres. Amistad andará llorando por desamor, ni te metas en esos problemas porque recordarás tonterías del pasado que te podrían hacerte caer en depresiones absurdas. Vienen amores muy fuertes en próximas fechas, con los cuales llorarás y sufrirás mucho, pero al final sabrás que valió la pena todo por los momentos felices que lograste pasar. Una amistad seguirá incomodando la madre con depresiones tontas y pidiéndote consejos, trata de darle tu opinión, pero no te metas mucho en esas cuestiones pues podrías salir perjudicado o perjudicada. No desesperes por el amor que pronto llegará, es momento que disfrutes lo que tienes y a quien te rodeas y le des vuelo como nunca a la caricia, pero siempre con responsabilidad y precaución.

Aries

Debes aprender a cuidar mucho tu autoestima y la manera de ver la vida, no dejes que nadie te quite tus ganas e intenciones de salir a flote, procura buscar la manera de encontrar una persona con tus mismas aspiraciones y ganas o de lo contrario alguien más lo hará. Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día y cuidado con cambios de ultima hora los cuales están en caminos a que pierdas un dinero. Tendrás planes en tu cabeza de iniciar con un negocio, pero este no se materializará dentro de 1 mes. Cuida más tu salud y no te deprimas tanto pues podrías estar expuesto a enfermedades. No te quedes con ganas de nada y disfruta tu vida, algunas veces te preocupas demasiado por el pasado que ni existe y eso a la larga solo te hace perder el tiempo. No es momento de dejarte llevar por chismes de vecindad y de personas que buscarán afectarte de mil formas. Amores que vienen muy fuertes del pasado, pero si les das entrada no llegaras a ningún sitio. No te dejes menospreciar por nadie y date el valor que sabes que mereces. Vienen días cargados de cuestiones positivas, no permitas que personas del pasado se metan en tu vida y te afecten, comienza depurando personas que no sirven para nada.