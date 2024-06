Lanzan tour del orgullo LGBTQ+ para educar sobre el odio

La feria y el desfile del orgullo LGBTQ+ en la ciudad de West Hollywood en el condado de Los Ángeles fue el escenario desde donde se lanzó este Primero de Junio, el tour estatal para asegurarse que todos los californianos sepan que hay recursos disponibles cuando reportan los delitos e incidentes de odio.

“Esta es la época cuando podemos pasar la voz sobre todas las cosas maravillosas que California vs Hate (California contra el Odio) tiene que ofrecer, y dejarle a saber a la gente que hay apoyo cuando reportan”, dijo James Williams Jr. del Departamento de Derechos Civiles de California.

El portal web y la línea directa California vs Hate colocó un puesto en la feria y el desfile del Orgullo LGBTQ+ de West Hollywood que se celebra este fin de semana.

“Es muy importante para nosotros estar aquí porque hay una intersección que reúne a personas gay, bisexuales, trans, heterosexuales y no importa la identidad de género o sexual. Nosotros esperamos proveer el apoyo que necesitan si se presenta la ocasión”.

James Williams y Dana Coffman del sitio web California vs Hate educan sobre el odio a los asistentes a la feria del orgullo en West Hollywood. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Dijo que todavía hay mucho trabajo por hacer en cuanto a educar a la gente sobre la necesidad de denunciar el odio y no quedarse callados.

“Por eso es el propósito de estar aquí al frente porque podemos ser la voz que concientice en torno a que existen los recursos para apoyarlos cuando denuncien el odio”.

Williams recordó que los delitos de odio pueden reportarse en línea en 15 idiomas en el sitio CAvsHate.org; y si llaman al 833-866-4283 (833-8-NO-HATE) podrán denunciar en 200 idiomas.

“Tenemos agentes de derechos civiles informados que los van a guiar y proveer el apoyo que necesitan”.

Durante este fin de semana, quienes asistan a la feria y al desfile del orgullo LGBTQ+ de West Hollywood pueden recibir folletos y todo tipo de información sobre los recursos disponibles al momento de denunciar los actos de odio.

Sin embargo, durante todo este Mes del Orgullo, CA vs Hate se presentará en los eventos LGBTQ+ de casi media docena de ciudades diferentes para ofrecer recursos en la lucha contra el odio.

El sitio web California vs Hate coloca un puesto en la feria del orgullo en West Hollywood para educar contra el odio. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Estarán también este fin de semana en el Fresno Rainbow Pride Parade; el 8 y 9 de junio en el Sacramento Pride March y Festival; el 22 de junio en el Chico Pride Festival; y el 27, 29 y 30 de junio en el San Francisco Pride Parade and Festival.

Williams añadió que el odio no tiene color y hace blanco de la comunidad LGBTQ+ así como de otros grupos basados en su raza, origen nacional o religión.

“Estamos hoy aquí en West Hollywood para abrazar a la comunidad LGBTQ+ y dejarles saber que hay apoyo cuando reportan”.

Angela D. dijo que contar con un pabellón que eduque sobre el odio en los eventos del Orgullo LGBTQ+ como en el West Hollywood, es importante porque simboliza que estamos avanzando hacia la inclusividad y diversidad.

“También estamos aceptando y reconociendo que cualquiera, sin importar la raza, etnia o el género, tienen derechos”.

Kathy Sánchez no sabía que los acto de odio se pueden denunciar. (Araceli Martínez/La Opinión)

Kathy Sánchez dijo que le encantó ver en la feria del orgullo en West Hollywood, un lugar para educar a la gente contra el odio.

“Nunca había oído de esta campaña y este esfuerzo, pero es muy buena tenerla. Es una gran idea. Me fascina y los felicito porque lo necesitamos ahora que las cosas están mal”.

Los eventos del Orgullo sirven como plataformas poderosas para promover la inclusión, celebrar la diversidad y defender la igualdad en todas las diversas comunidades de California.

“En California, no solo toleramos nuestras diferencias, las celebramos. Durante el Mes del Orgullo, estamos entusiasmados de marchar y apoyar a las comunidades de todo nuestro estado en la lucha contra el odio”, dijo en un comunicado el director del Departamento de Derechos Civiles, Kevin Kish.

“No importa a quién ames o quién seas, todos merecemos la oportunidad de vivir nuestras vidas con alegría. A través de CA vs Hate y el Departamento de Derechos Civiles, queremos que todos los residentes de nuestro estado sepan que somos un recurso contra el odio y la discriminación”, agregó.

Hace un año el gobernador Gavin Newsom, puso en marcha CA vs Hate, la primera línea directa estatal multilingüe y portal web que ofrece una opción de denuncia segura y anónima para víctimas y testigos de actos de odio.

El desfile del orgullo LGBTQ+ una oportunidad para informar que existen recursos para víctimas del odio. (Araceli Martínez/La Opinión)

Esta línea directa es administrada por el Departamento de Derechos Civiles de California (CRD), y una respuesta directa al aumento alarmante de delitos de odio denunciados, que, en los últimos años, se han incrementado a niveles que no se veían desde las secuelas del 11 de septiembre de 2001.

De acuerdo a CRD, ninguna comunidad es inmune al odio y los crímenes de odio dirigidos a personas por su orientación sexual o identidad de género también han crecido en los últimos años.

Según el Departamento de Justicia de California, los delitos de odio denunciados contra personas en función de su orientación sexual tuvieron un alza de un 29 % entre 2021 y 2022, y aquellos reportados contra las personas transgénero se incrementaron de 38 a 59 durante el mismo período.

“Es fundamental garantizar que los californianos LGBTQ+ tengan los recursos y la conciencia necesaria sobre cómo denunciar el odio de forma segura”, dijo el director ejecutivo de Equality California, Tony Hoang.

Según da a conocer el Departamento de Derechos Civiles, muchos crímenes de odio históricamente no han sido denunciados debido a una variedad de factores, incluido el miedo a represalias, la falta de recursos culturalmente apropiados, la preocupación por las posibles consecuencias migratorias y la desconfianza en las autoridades.

La feria y el desfile gay de West Hollywood es una oportunidad para educar sobre el odio. (Araceli Martínez/La Opinión)

El sitio web California vs Hate educa sobre el odio en la feria del orgullo en West Hollywood. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Por tanto, CA vs Hate tiene como objetivo ayudar a abordar algunos de estos problemas ofreciendo a las personas objeto de odio y a sus comunidades, recursos adicionales para denunciar a través de un enfoque centrado en la comunidad que no requiere interacción con el sistema legal penal.

CA vs Hate acepta todos los informes de odio y no se limita a recibir aquellos que sean de naturaleza criminal; y ya sea que las personas informen a CA vs Hate en línea o por teléfono, son elegibles para recibir atención continua para acceder a recursos y apoyo, incluidos servicios legales, financieros, de salud mental y de mediación.

En el primer año completo de funcionamiento, los datos iniciales presentados al CRD muestran aproximadamente 1,020 actos de odio denunciados a la línea directa, incluido un porcentaje significativo dirigido a personas en función de su identidad de género y orientación sexual.