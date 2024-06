Ana Gabriel está lista para retomar su gira tras recuperarse de una neumonía

Ana Gabriel está recuperada. La cantante mexicana anunció que retomará los shows de su gira Un deseo más, la cual suspendió el pasado 16 de mayo debido a un cuadro de influenza.

Esta semana, la intérprete de “Simplemente amigos” compartió un video en su cuenta de Instagram para anunciar que retomará su gira la próxima semana en Chile.

“Mis queridos amigos aquí reportándome con una mejoría en mi salud. Sé que están preocupados, pero quiero decirles que la gira Un deseo más va a continuar a partir del 7 de junio en Santiago de Chile”, aseguró.

La cantante de 68 años también informó que visitará con su gira Paraguay, Colombia, Brasil y Europa.

Asimismo, Ana Gabriel aprovechó el video para asegurar que su salud está mejorando y que se siente bien para continuar con los shows.“La más feliz de poder decirles que mi mejoría, mi salud, está viento en popa, lento pero seguro. Así que tiene Ana Gabriel para ratito”, aseguró.

La cantante también contó que uno de sus mayores motivaciones para avocarse a mejorar su salud han sido sus fanáticos. “Les quiero mucho y gracias por esperar, pero sobre todo pedirles que confíen que yo voy a llegar a cumplirles como siempre lo he hecho, por eso me estoy cuidando”, dijo.

El mes pasado, Ana Gabriel tuvo que ser hospitalizada tras un concierto en Chile debido a un contagio de influenza. Pese a permanecer bajo vigilancia médica, su salud empeoró y pasó a un cuadro de neumonía severo, por el que luego tuvo que regresar a Miami.

“La influenza se complicó y se convirtió en neumonía. Por orden médica tengo que permanecer en reposo. Desafortunadamente se complicó, quizá me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas”, informó Ana Gabriel desde el hospital en ese momento.

Ana Gabriel indicó que los médicos le recomendaron reposo absoluto, por lo que tuvo que suspender los conciertos que tenía programados en Chile en ese momento.

“No vemos un cambio favorable, sigo estando con mucho medicamento y es mi vida, es mi salud, es mi música, son ustedes. Gracias por el entendimiento”, dijo

“Les agradezco su comprensión, no me suelten de la mano, por favor, los quiero, gracias por el apoyo, pero por mi salud me tengo que cuidar”, agregó.

