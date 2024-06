Lenny Kravitz reveló que vive en celibato desde hace casi una década

Lenny Kravitz se toma su soltería muy en serio y está alejado de las mujeres para enfocarse en su carrera. Recientemente, el cantante reveló que no ha tenido una relación seria en nueve años y confirmó que desde ese momento ha mantenido una vida célibe.

En una reciente entrevista con The Guardian, Kravitz contó que está esperando encontrar a la persona adecuada para romper su celibato. “Sí. Es algo espiritual”, dijo.

Sin embargo, aunque encuentre a la persona ideal, el rockero no cree que la relación funcione, debido a su estilo de vida. “Me he vuelto muy firme en mis costumbres, en mi forma de vivir”, agregó.

No es la primera vez que Kravitz habla sobre su celibato. Hace algunos años, el cantante aseguró que haber sido célibe entre 2005 y 2008; sin embargo, en una entrevista con The Telegraph contó que en ese momento no fue del todo célibe.

“En ese entonces no estaba siendo célibe en absoluto”, dijo. “Me llevó años hacerlo bien. Realmente hacerlo, y realmente tratar de seguir el camino y no sólo hablarlo. No es que no sea importante; creo que el sexo y la intimidad y todo eso es muy importante. Es que lo voy a hacer con mi esposa”, agregó.

Kravitz también dijo que ha dejado en gran medida de fumar marihuana, pero que solía fumar más de 25 veces al día. “Yo estaba al nivel de Bob Marley. Había fumado marihuana desde que tenía 11 años. Dejé de fumar hace años. Tal vez tenga un golpe de vez en cuando”, contó.

Lenny Kravitz reveló por qué entrena con pantalones de cuero

Hace poco, Lenny Kravitz sorprendió a todos luego de que un video de él entrenando con pantalones de cuero y botas se hiciera viral. Ahora, el cantante explicó la razón de su peculiar vestimenta.

En una entrevista con Variety, Kravitz habló sobre el video de él entrenando que se hizo viral por su vestimenta, que muchos consideraron incomoda.

“Siempre estoy haciendo ejercicio con pantalones de cuero o jeans y botas y lo que sea, si no estoy haciendo cardio. Si hago cardio, obviamente voy a usar sudaderas porque voy a estar sudando todo el tiempo por todo el lugar”, explica el músico. “Pero si levanto pesas, no sudo tanto”, agregó.

Kravitz explicó que no usa pantalones de cuero mientras hace ejercicio para impresionar, lo hace porque suele entrenar antes o después de una cita o cuando se desocupa de alguna reunión.

“Simplemente no me importa. Entraré, tengo 45 minutos, lo lograremos y correré hacia donde voy”, dijo. “Así que no lo hago para lograr un efecto. No lo hice para decir: ‘Oh, déjame ser tan diferente y usar pantalones de cuero y gafas’. No, solo soy yo caminando desde la calle”, aseguró.

Al cantante de 59 años de edad no le importan lo que piensen los demás sobre su rutina de entrenamiento o la ropa que usa.

“Sé lo que estoy haciendo. Y mi entrenador sabe lo que está haciendo. Y conozco mi cuerpo y lo que hace y lo que puede hacer y cómo se siente y todo está bien”, aseguró. “Entrené con atletas de élite, entrené con jugadores de fútbol americano, estrellas de la NFL y la NBA. Entrené con estrellas de la MLB, luchadores, boxeadores. He jugado con todos ellos. No mencionaré nombres, pero son personas que te dirán que entreno muy en serio”, añadió.

Seguir leyendo: