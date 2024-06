Rodrygo aclara dudas sobre su futuro en el Real Madrid: “Tengo la certeza de que voy a seguir”

En los días previos a que el Real Madrid disputará la final de la Champions League salieron a la luz un par de entrevistas de Rodrygo Goes que encendieron los rumores sobre la posible salida del delantero brasileño con rumbo a la Premier League donde “aseguró” que le gustaría jugar.

Pero ahora, un día después de que el cuadro merengue conquistará su ‘Orejona’ número 15 tras vencer en Londres al Borussia Dortmund (2-0) el atacante brasileño aclaró que no tiene ninguna intención de marcharse del cuadro madrileño con el que espera seguir muchos años más.

“El video se hizo aprovechando el momento. Se han aprovechado de que había una final de la Champions. Si ves el video, la entrevista está toda cortada, no está al final de la entrevista”, comentó el brasileño quien fue titular en la emocionante conquista lograda por el Real Madrid en Wembley.

View this post on Instagram A post shared by Rodrygo Goes – RG 💜⚡️🇧🇷 (@rodrygogoes) Rodrygo Goes publicó en sus redes sociales varios mensajes dando muestras de su alegría por haber conquistado la Champions League con el Real Madrid, equipo con el que espera seguir jugando.

“Cuando me preguntan si voy a estar todo mi vida en el Real Madrid yo no tengo forma de saber eso. Dije que quiero estar aquí para siempre, pero que no tengo forma de saberlo”, agregó Rodrygo quien se ha convertido en una pieza importante dentro del ataque del cuadro merengue.

“Cuando digo que fue un placer estar aquí todos estos años no lo digo porque me va a ir sino porque fueron un placer para mí. Sigue siendo un sueño, tengo contrato y la certeza de que voy a seguir”, agregó el brasileño quien ha disputado las últimas cinco temporadas con el Real Madrid.

La polémica por las declaraciones de Rodrygo surgen en medio de los cada vez más intensos rumores sobre un acuerdo entre el Real Madrid y el francés Kylian Mbappé, quien sería presentado como nuevo jugador en los próximos días, lo que podría comprometer el tiempo de juego del brasileño.

La dupla ofensiva brasileña del Real Madrid compuesta por Rodrygo y Vinícius Júnior celebrando la segunda anotación merengue en la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund. Crédito: NEIL HALL | EFE

¿Qué fue lo que dijo Rodrygo?

Toda la confusión en torno al futuro de Rodrygo Goes en el Real Madrid surgió después que se saliera al aire una entrevista del futbolista brasileño con DAZN en la que parecía dejar en el aire su continuidad poco después de que hubiese catalogado al Manchester City como el “mejor equipo del mundo”.

“Todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero los años que he estado fueron un placer para mí”, fue lo que se mostró en la entrevista pero que el propio jugador aclaró que fue sacado de contexto en una entrevista que no publicó en su totalidad las respuestas que había dado.

Esto coincidió con otra entrevista en la que había demostrado su admiración por el equipo dirigido por Pep Guardiola con quienes se enfrentaron en los cuartos de final de la Champions League dejándolos en el camino tras una emocionante tanda de penales. “Son el mejor equipo del mundo”, comentó.

