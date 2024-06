La música cubana: el primer amor de Andy García

En la vida de Andy García pasan muchas cosas a la vez. Además de ser un prolífico actor de Hollywood, de dirigir proyectos fílmicos, producir y ser el líder de una banda de música cubana, ahora hay que agregar el flamante título de abuelo.

“Tengo una nieta y otra que viene en camino”, dijo el artista nacido en Cuba en una reciente conversación telefónica. “Los niños son un encanto, una bendición en la vida”.

Lo mejor de todo es que la nieta, hija de una de sus hijas, vive cerca de la residencia de Andy en Los Ángeles.

A lo largo de su vida, el actor ha hecho énfasis en la importancia que tiene la familia para él. Uno de sus aspectos más sorprendentes es la estabilidad que ha tenido su matrimonio con Mariví Lorido, con quien lleva casado más de 40 años. La pareja ha estado junta incluso antes de que Andy fuera una estrella de cine.

“Vivo para eso, para mi familia”, dijo. “Me levanto por la mañana y primero que nada soy padre; uno se tiene que preocupar por la familia, uno tiene que mantener a la familia, y lo hago a través de mi arte”.

Andy tiene en camino ocho proyectos de televisión y cine, de acuerdo con la página web especializada en cine, televisión, videojuegos y artistas, IMDB.

Pero a pesar de que actuar es por lo que vive, el actor ha sido capaz de desarrollar a la par de su carrera en la meca del cine otra faceta que también lo apasiona: la de músico. El 14 de junio, junto con la banda que dirige y que fundó, Cineson All-Stars, ofrecerá un concierto en el City National Grove de Anaheim.

“Me he criado en la música cubana desde que nací”, dijo. “Me fui de Cuba a los 5 años, pero la música se fue conmigo”.

La música fue su pasión incluso antes que la actuación.

“Yo arranqué con la percusión, con la conga y el bongo desde los 14, 15 años”, dijo. “También toco un poco el timbal y un poco el piano”.

Pero fue hasta ya adulto cuando tuvo contacto con Israel López Cachao, el padre del mambo. Este monstruo de la música cubana se convirtió en el protector de Andy y a su vez Andy, a través de un documental titulado Cachao, rescató al contrabajista del olvido.

“Grabamos juntos cuatro discos”, dijo. “En el documental, yo participé como productor y miembro de la orquesta; con él [con Cachao] ganamos varios Grammys y Latin Grammys”.

Después de la muerte de Cachao en 2008, Andy decidió continuar con el legado de su amigo y le propuso a los músicos sobrevivientes, la mayoría de ellos afincados en Los Ángeles, que siguieran juntos como banda.

“Cachao ya no está”, dijo Andy, quien en la orquesta toca el bongó, un instrumento de percusión creado en el Caribe, “pero sigue siendo una inspiración en nuestras vidas”.

En detalle

Qué: Andy Garcia and The CineSon All Stars

Cuándo: viernes 14 de junio, 8 pm

Dónde: City National Grove, 2200 E. Katella Ave., Anaheim

Cómo: boletos desde $35

Informes: www.citynationalgroveofanaheim.com