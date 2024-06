Olivia Collins arremete contra Niurka tras polémicas declaraciones en su contra: “Vulgaridades no”

Las diferencias entre Niurka Marcos y Olivia Collins no dan tregua y ahora fue la vedette mexicana quien salió a responder, frente a los medios de comunicación, las declaraciones que la cubana emitió en su contra.

El pleito entre ambas estrellas inició luego de que la denominada ‘mujer escándalo’ se convirtiera en el blanco de señalamientos por un presunto “adeudo” con una estilista a cambio de unas extensiones. Collins, habría compartido su opinión al respecto y aconsejado a la famosa solventar dicha deuda, algo que no fue del agrado de la vedette.

“A ti, Olivia, sí te voy a dar la explicación porque es la primera vez que abres la boca a lo pend*jo. Te voy a decir más, Olivia Collins, por hablar mier*a y meterte en lo que no te importa (…) Olivia Collins, te acabas de echar un alacrán en el ojo de tu cul*”, declaró Niurka en ese entonces.

Es a solo unos días de dicha reacción que Olivia Collins ha decidido dar una contundente respuesta a los dimes y diretes, no sin antes exigir un alto a las agresiones de Niurka: “No se vale el insulto, no se vale que salgan también bañadas otras actrices. Ella quiere sacar lo que trae adentro y las vulgaridades no, no voy con ello, yo respeto a todo el mundo, pero que no insulten a los demás“, dijo.

Bajo esta misma tesitura, la actriz de historias como “Tal para cual” y “Perdona nuestros pecados” reprobó que la madre de Emilio Osorio haya recurrido a las críticas con respecto a su trayectoria en la pantalla chica.

“Yo no voy a minimizar la carrera de nadie y no lo voy a hacer nunca, por que sí, efectivamente, tenemos una carrera. Cada quien tiene un personaje, cada quien tiene una trayectoria, cada quien ha hecho escalón por escalón, yo soy una actriz que ha incursionado escalón por escalón, tengo muchos años en esto y respeto a todos mis compañeros. Yo lo único que les voy decir es que sólo opiné“, expresó en un encuentro con varios medios de comunicación.

Es así como Olivia Collins hizo un llamado a dar vuelta a la página y evitar cuestionamientos que involucren a terceras personas, pues no le interesa formar parte de ninguna polémica.

