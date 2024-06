Chiky Bombom no cree en el romance de Clovis Nienow y Aleska Génesis, ¿qué dijo?

Chiky Bombom soltó una bomba en pleno live de Instagram de Aleska Génesis y Clovis Nienow. La animadora de Telemundo, expresó que no considera sincero el romance que existe entre los dos exparticipantes de ‘La Casa de los Famosos’.

“Aleska de mujer a mujer, yo te voy a decir algo porque tú sabes que papelera no soy y todo lo que siento en mi corazón y mi alma lo tengo que soltar… Aleska no te creo, lo primero es que no te creo”, dijo la dominicana, al sumarse al live, sin ningún titubeo.

Para Lissette Eduardo Cleto, nombre real de Chiky Bombom, no ha pasado tiempo suficiente para que ambos se amen y cree que todo es un disfraz.

Por supuesto, Aleska respondió: “Pero es que nadie me cree nada”, la modelo venezolana hace referencia al resto de comentarios que ha recibido con respecto a su relación con la estrella de reality.

Pese a esta respuesta, Chiky Bombom le explicó los motivos detrás de sus palabras:

“Te voy a decir por qué yo no te creo. Tú dijiste que yo te estaba tirando tierra en el show. No te estaba tirando tierra, yo soy honesta y objetiva. No te creo. Y me caes bien y te admiro y tienes muchas cosas que muchas mujeres debemos de tener, pero no te creo por la grabadera porque con la grabadera es como que tú le estás estrujando a la gente en la cara…”

La dominicana hace referencia a todo el contenido que ha sido publicado por ellos dos en los últimos días. Además, la pareja está disfrutando de unos días de verano en la playa, sin importarles las críticas.

¿Clovis Nienow pierde seguidores por su romance?

Desde que se hizo público el romance entre Clovis Nienow y Aleska Génesis, el hate más fuerte lo recibió el actor.

Sus seguidores lo amenazaron con dejarlo de seguir y perdió un número importante de followers en TikTok. En Instagram, recibió miles de comentarios negativos por expresar sus sentimientos hacia la venezolana.

Para los seguidores de Nienow, la modelo no es una “buena mujer” y no merece estar con un hombre con él.

Dentro del reality show, antes de estar con Clovis, Aleska Génesis tuvo un amorío con Christian Estrada, el primer eliminado de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

En una semana, de acuerdo a lo declarado por ella, surgieron sentimientos y estos se avivaron cuando pasaron una noche en la suite de la mansión. La producción mostró parte de lo que vivieron y se interpretó que mantuvieron relaciones íntimas en la televisión.



Sin embargo, esta información fue desmentida por Aleska Génesis en su entrevista con ‘El Molusco TV’.

Contó que cuando eso iba a suceder, ella se puso a llorar porque no quería que eso se transmitiera en la televisión.

