Un ataque de Israel en una escuela de la ONU en Gaza deja al menos 35 muertos, según las autoridades palestinas

El ataque a una escuela que servía de refugio para palestinos desplazados en Gaza causó la muerte, según varios reportes, de al menos 35 personas, un hecho por el que Naciones Unidas y EE.UU. han pedido explicaciones a Israel.

Periodistas locales informaron a la BBC que un avión militar israelí disparó dos misiles contra las aulas del último piso de la escuela en el campo de refugiados urbano de Nuseirat, donde hay presencia de una agencia de la ONU.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que habían ejecutado un ataque de “precisión” contra un “complejo” del grupo militante Hamás en dicha escuela, pero la oficina de prensa del gobierno de Gaza rechazó tal afirmación.

Ante esto, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, afirmó que Israel debe identificar públicamente a los combatientes de Hamás que afirma haber matado, algo que los israelíes hacen con frecuencia luego de ejecutar ataques, pero es raro que Estados Unidos le inste a hacerlo.

“El gobierno de Israel ha dicho que va a hacer pública más información sobre este ataque, incluidos los nombres de quienes murieron”, declaró Miller.

“Esperamos que sean totalmente transparentes a la hora de hacer pública esa información”.

Horas después, este jueves por la noche, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, dio el nombre de nueve combatientes de Hamás y la Yihad Islámica que, según dijo, murieron en el ataque. Afirmó que se identificarían más después de trabajar para “verificar la información”.

Getty Images: Los misiles golpearon dos aulas de la planta superior, donde Israel asegura que había miembros de Hamás.

En el momento del ataque unos 6,000 desplazados estaban refugiados en el complejo escolar, que es administrado por la ONU.

Muchas escuelas y otras instalaciones de la ONU han sido utilizadas como refugio por los 1.7 millones de palestinos que han huido de sus hogares durante la guerra, que empezó hace ocho meses.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque a través de un portavoz, afirmando que las instalaciones de la ONU deben ser “inviolables” y estar protegidas por “todas las partes” durante los conflictos.

Este nuevo ataque en un sitio de refugio de palestinos se produce apenas una semana después de que 45 personas murieran en una situación similar en Rafah.

¿Qué se sabe?

Periodistas locales y residentes afirmaron que el ataque tuvo lugar en las primeras horas de este jueves en la escuela de Al Sardi, situada en una zona del sureste de un campamento densamente poblado donde presta servicios la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA.

Vídeos compartidos en las redes sociales mostraban la destrucción de varias aulas de uno de los edificios de la escuela, así como cadáveres envueltos en mortajas.

Los muertos y heridos fueron trasladados al Hospital de los Mártires de al Aqsa, en la cercana ciudad de Deir al Balah, el cual ha estado sobrepasado en su capacidad desde que el ejército israelí inició esta semana una nueva operación terrestre contra Hamás en el centro de Gaza.

La BBC ha estado trabajando para verificar los detalles del ataque en Nuseirat. Los informes sobre el número exacto de muertos han variado.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, habían muerto 40 personas, entre ellas 14 niños y nueve mujeres, y otras 74 habían resultado heridas.

Por su parte, el comisario general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, declaró que al menos 35 personas habían muerto y muchas más habían resultado heridas. La directora de comunicación de la agencia, Juliette Touma, declaró a la BBC que sus cifras provenían de funcionarios de la agencia en el terreno.

“Los escombros cayeron sobre nosotros”

Los testigos describieron una escena de devastación y pánico tras el ataque.

“Estaba durmiendo cuando ocurrió el incidente. De repente, oímos una fuerte explosión y los cristales rotos y los escombros del edificio cayeron sobre nosotros”, dijo a la BBC Udai Abu Elias, un hombre que vivía en la escuela.

“El humo llenaba el aire y no podía ver nada. No esperaba salir vivo. Oí que alguien llamaba a los sobrevivientes para que salieran de debajo de los escombros. Me esforcé por ver mientras tropezaba con los cuerpos de los mártires”.

La FDI mostró una fotografía aérea de las aulas de los dos pisos superiores del edificio, que, según el ejército, eran “la ubicación de los terroristas”.

Sin embargo, EE.UU. expresó dudas: “Hemos visto las afirmaciones de que 14 niños murieron en este ataque, y ciertamente, cuando sucede- si es correcto- que 14 niños mueran, esos no son terroristas”.

Al menos 36,470 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra.

BBC:

