Saltan las alarmas en Francia y el Real Madrid: Kylian Mbappé con dolores en una rodilla

A menos de una semana para que comience la Eurocopa Alemania 2024 en la Selección de Francia hay un poco de preocupación en torno a su máxima figura y capitán, Kylian Mbappé, quien no estará en el equipo titular para el amistoso que disputarán este domingo ante Canadá por problemas físicos.

La noticia hizo saltar las alarmas en el Real Madrid luego de que hace algunos días se confirmara el esperado acuerdo entre el equipo merengue y la estrella francesa quien firmó por las próximas cinco temporadas. Además, en sus pies están las principales esperanzas francesas para la Euro 2024.

Precisamente por eso el entrenador galo Didier Deschampns prefiere no arriesgar al capitán francés para el duelo ante los norteamericanos que marcará el cierre de su preparación para el torneo que se estará jugando entre el próximo viernes 14 de junio hasta el 14 de julio.

Kylian Mbappé adolorido en el terreno de juego después de recibir una falta en el amistoso que disputó Francia ante Luxemburgo esta semana. Crédito: CHRISTOPHER NEUNDORF | EFE

La decisión del técnico se debe a algunas molestias físicas que viene arrastrando Kylian Mbappé, la más reciente en una rodilla que se habría lastimado durante un entrenamiento con el combinado galo que estará disputando el certamen dentro del Grupo D junto a Polonia, Países Bajos y Austria.

Pero los dolores en la rodilla no son los únicos del francés de 25 años quien también arrastras molestias en la espalda después de una gran temporada que tuvo con el París Saint-Germain, su última con el club en la que marcó 44 goles y dio 10 asistencias entre todos los torneos que disputó.

Mbappé, viene de disputar los 90 minutos en el encuentro amistoso que Francia le ganó a Luxemburgo por 3-0 en donde la máxima figura gala anotó el último tanto (m.85) y además dio las asistencias para los tantos de Randal Kolo Muani (m.43) y Jonathan Clauss (m.70).

El astro francés Kylian Mbappé demostró en el último amistoso que se encuentra en un muy buen momento para afrontar la Eurocopa Alemania 2024. Crédito: CHRISTOPHER NEUNDORF | EFE

La Selección de Francia, junto a la anfitriona Alemania, es una de las grandes favoritas para conquistar la Eurocopa 2024. El equipo liderado por Kylian Mbappé estará comenzando su participación en el torneo el próximo lunes 17 de junio enfrentando a Austria en el Düsseldorf Arena.

Su siguiente encuentro será cuatro días después cuando se estarán viendo las caras ante los Países Bajos en Leipzig y luego cerrarán su paso por la fase de grupos con un duelo ante la Selección de Polonia en el BVB Stadium de Dortmund el 25 de este mes.

La presencia de Kylian Mbappé en la Eurocopa 2024 no está en duda y su ausencia en el once titular de este domingo se debe a una precaución para no arriesgar al delantero que es casi un hecho que no estará con Francia en los Juegos Olímpicos Parpis 2024, aunque todavía en la delegación gala mantienen la esperanza de poder contar con él.

