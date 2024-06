Céline Dion reveló por qué mantuvo en secreto su diagnóstico de síndrome de persona rígida

Céline Dion mantuvo en secreto durante mucho tiempo su síndrome de persona rígida, con el que fue diagnosticada en 2022. Recientemente, la cantante se sinceró sobre las razones que la llevaron a mantener oculta su enfermedad.

En el extracto de una entrevista con Hoda Kotb en The Today Show, Céline Dion compartió la razón por la que decidió mantener en secreto durante un tiempo su diagnostico de síndrome de persona rígida.

“No sabíamos lo que estaba pasando”, dijo la cantante a Kotb. “No me tomé el tiempo, debí haber parado, tomarme el tiempo para resolverlo”, agregó.

La cantante contó que sus síntomas empezaron a aparecer al mismo tiempo que su difunto esposo René Angélil luchaba contra el cáncer. “Mi marido también estaba luchando por su propia vida”, dijo. “Tuve que criar a mis hijos. Tuve que esconderme. Tuve que tratar de ser un héroe”, agregó.

Céline Dion también dijo que en ese momento estaba aferrada a su trabajo y no quería que poner una pausa a su residencia en Las Vegas, la cual había aceptado por su esposo; sin embargo, llegó un momento en el que la situación era insostenible para ella. “Mentir por mí… la carga era demasiada”, aseguró. “Mentirle a la gente que me llevó a donde estoy hoy… ya no podría hacerlo más”.

Finalmente, en diciembre de 2022, la cantante hizo público su diagnostico de síndrome de persona rígida, trastorno neurológico caracterizado por dolorosos espasmos musculares y rigidez.

En la misma entrevista, la intérprete de “My Heart Will Go On” contó cómo sus espasmos en sus cuerdas vocales la afectaban al cantar. “Es como si alguien estuviera empujando tu laringe y faringe de esta manera. No puedes variar el tono, o ir más agudo o más grave”, dijo la cantante, quien indicó que los espasmos se extendieron a otras partes de su cuerpo, como su abdomen, costillas, columna vertebral, manos y pies.

“Mis dedos y manos se quedarán en esta posición… Es como un calambre, pero es una posición en la que (sientes que) no puedes desbloquearlos”, explicó.

En enero, Celine Dion anunció que este año llegará a Amazon Prime Video el documental titulado I Am, que mostrará cómo ha sido su vida desde que le diagnosticaron síndrome de la persona rígida.

El documental de Céline Dion se estrenará el 25 de junio.

En marzo, la cantante de 55 años de edad expresó su deseo de volver a cantar y prometió que pronto lo haría. “Tratar de superar esta enfermedad autoinmune ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida, pero estoy decidida a volver al escenario un día y vivir una vida lo más normal posible”, dijo.

