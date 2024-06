Héctor Herrera se queja de que en la selección de México no toman en cuenta a jugadores de la MLS

El mediocampista del Dynamo de Houston de la Major League Soccer (MLS), Héctor Herrera, con la autoridad que le otorga haber defendido la camiseta de la selección de México en los Mundiales de Brasil 2018, Rusia 2018 y Qatar 2022, dijo y se mostró sorprendido por la ausencia de Hirving “Chucky” Lozano en el equipo nacional mexicano que participará en la Copa América 2024.

“Me sorprendió lo del Chucky Lozano, un jugador que milita en Europa y que no es considerado, me pareció raro”, expresó Herrera, en la conferencia de prensa generada por el personal de prensa de la MLS, en donde participaron varios medios de comunicación norteamericanos y mexicanos.

Empero, frente al cuestionamiento para el cuerpo técnico del Tricolor sobre la ausencia del “Chucky” Lozano, no vio todo negativo y defendió el cambio generacional que ha iniciado Jaime Lozano al frente de la selección de México, al asegurar que los resultados no se verán en un solo día.

“El cambio generacional es algo que la gente venía pidiendo hace mucho tiempo; ahora que lo están haciendo, considero que tenemos que ser pacientes y apoyar. No vas a hacer el cambio y van a salir los resultados de un día a otro”, dijo el exmundialista.

También expuso que tiene una buena relación con el actual estratega del equipo nacional de México, pero que eso no es señal de que será convocado en un futuro: “He tenido contacto con ‘Jimmy’; tengo una buena relación, aunque es no quiere decir que me vaya a llamar. No sé lo que está pasando; si a la gente más veterana la están haciendo a un lado y me parece bien, pero hay que ser pacientes”.

Y añadió que: “Hay que respetar los procesos; nosotros fuimos a Copa América más jóvenes y luego nos fue bien en el Mundial, donde quedamos fuera contra Brasil. Hay que apoyar y desearles lo mejor, mandarles las mejores vibras”.

Empero, en su exposición no quiso pasar por alto la queja de que en la selección azteca no voltean a ver a los jugadores que participan en la MLS: “En lo mío, no me sorprendí, porque me lo esperaba, considero que a la gente que estamos en la MLS nos toman menos en cuenta, y tomando en cuenta que venía saliendo de la lesión y había jugado dos o tres partidos de cambio, me lo esperaba”.

Agregando que “no hablé nada con Jimmy, entonces fue algo que no estaba esperando ese llamado, la verdad estoy tranquilo y enfocado en mi equipo”.

Héctor Herrera analiza retirarse en Pachuca o en el Dynamo

En otros menesteres, el mediocampista, que surgiera de la cantera del Pachuca y que cuenta con 34 años, admitió que su retiro está cerca, pero que todavía seguirá jugando un tiempo más, por lo cual todavía no analiza en donde colgara los botines, que puede ser en el Dynamo de Houston o el Pachuca.

Héctor Herrera criticó al cuerpo técnico de la selección de México por no tomar en cuenta a los jugadores de la MLS, como en su caso.Foto: Kevin M. Cox/AP.

“Ya lo he dicho anteriormente que si regreso a Liga MX sería a Pachuca, pero si no, me gustaría retirarme aquí en Houston Dynamo”.

“Estoy muy a gusto y contento con la ciudad por cómo me tratan aquí, que es lo más importante. Hay que tirarle a Pat Onstand a ver si me renuevan otros tres o cuatro años”, dijo a manera de colofón el exinternacional mexicano.

