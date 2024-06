Paola Durante anuncia que dará conferencias en reclusorios

La serie de Amazon Prime Video “¿Quién Lo Mató?”, sobre la muerte de Paco Stanley, provocó de nuevo interés en la vida de Paola Durante, quien pasó un año y nueve meses en la cárcel tras ser acusada injustamente por el asesinato del conductor y comediante mexicano. Ahora ella anunció un nuevo proyecto, titulado “La Verdad Durante El Silencio”, consistente en conferencias que ofrecerá en varios reclusorios.

Entrevistada en el programa de televisión “Ventaneando” la ex edecán habló al respecto: “En una conferencia pongo en la realidad lo que viví. El mal gobierno, el juzgarnos por cualquier cosa, y cómo se dieron las cosas. Me di cuenta que tal vez si yo pasé todo esto, pueda llegar a las mujeres a través de mi historia, y poder decir: ‘A ver, yo estuve aquí, salí, entré, me levanté, caí’. Porque aparte voy a seguir cayendo, porque todos los seres humanos somos así. Sal de esa oscuridad. No te quedes en esa oscuridad. No te quedes sola. Alza la voz y libérate, porque de verdad yo ahorita…como que volví a nacer. Todo está cambiando para bien”.

Durante también mencionó a Sara Aldrete (conocida como La Narcosatánica y que purga una condena en el penal de Tepepan). “Vamos a empezar con una conferencia en el reclusorio que va a ser una sorpresa para Sara, porque pues es la mujer que fue ahí mi compañera, mi amiga, mi hermana, que me apoyó, que sin conocerme me dijo: ‘Aquí estoy’. Y es lo que quiero hacer con las mujeres. No las conozco, pero yo soy su voz.

“Quiero ir y hacerles ver a ellas que tal vez uno se equivoca y uno comete un error, porque muchas mujeres están por un hombre. Sara está por un hombre. Yo estuve por un hombre. Digo, (con Paco) no pasó nada, pero estuve por alguien que mataron. Entonces sí quiero ir a decirles: ‘A ver, ya están aquí. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Pónganse pilas, prepárense, porque sí hay vida después’. A todas nos da miedo salir, porque decimos : ‘Bueno, nos van a juzgar, no va a haber trabajo’. Así me pasó, a mí me dio mucho miedo…Tomé terapia, estoy tomando medicamento todavía”.

Paola vive en Puerto Vallarta, pero la popularidad de la serie de Paco Stanley provocó otro cambio en su vida: “Yo ya me había ido. Dije: ‘Ya, dejo todo’. Y todo esto fue como…después de 25 años por fin se está haciendo justicia, así lo veo yo, porque también la gente como que está pensando de otra manera. Y yo me siento feliz”.

La experiencia de revivir esos momentos fue difícil para Paola, quien dijo que integrantes de su familia vieron “¿Quién Lo Mató” antes que ella: “Primero la vio mi tía Rosario y mi prima Bárbara (Mori), y me dijeron: ‘No la veas sola, porque son muchos recuerdos, son muchas cosas’. Y ya la vi con mi papá, con mis hermanos y con mis sobrinos, que mis sobrinos dicen: ‘Mi tía es famosa, vamos a saber qué pasó’. Y entonces ya la vimos, y la parte que más les dolió a ellos, que lloraron horrible, fue cuando mi hija entra al reclusorio a verme”.

La cantante Belinda es quien interpreta en la serie a Paola Durante, pero aunque ésta no ha quedado muy conforme con el tratamiento de la historia, no tiene nada en contra de la artista: “Pues es que (lo malo) no es Belinda, yo creo que es la dirección, ¿no? Porque sí me ponen como una niña bobita, que no soy. Yo era inocente. De Belinda al contrario, la admiro mucho, admiro su trabajo y aparte es una dama”.

