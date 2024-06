Alfredo Adame detenido por seis horas: Revelan los detalles del incidente

¡Alfredo Adame pasó seis horas en prisión! ¿La razón? Un juez lo sentenció después de perder una demanda en contra del conductor de televisión, Gustavo Alfonso Infante.

Por medio de sus redes sociales, el actor relató que una juez lo sentenció a seis horas de arresto en el Centro de Reclusión Temporal en la Ciudad de México. Este sitio es conocido, de forma popular, como el ‘El Torito’.

“Hola, ¿qué tal amigos? No me lo van a creer a dónde voy, pues al Centro de Reclusión Temporal, llamado ‘El Torito’, aquí en la Ciudad de México, y me tengo que meter ahí seis horas porque le menté la madre a la madre de un periodista y la juez me puso seis horas de arresto, entonces tengo que ir a meterme seis horas en ‘El Torito’”, dijo Alfredo Adame mientras se reía de lo sucedido.

Por su parte, Gustavo Alfonso Infante confirmó la noticia en ‘Sale el sol’ de Imagen Televisión. Infante explicó que Adame no cumplió con lo establecido y continúo insultando a su madre, al igual que a él y, por lo tanto, debía de cumplir la sentencia.

“Por incumplimiento a las medidas que impusieron por seguir agrediendo e insultando a mi mamá y a mí, las medidas se la impuso el Juez de Control, y ya en varias ocasiones se le dijo que no podía seguir y lo siguió haciendo, de aquí en adelante seguirán creciendo la pena a este señor”, expresó el conductor de televisión.

¿Qué pasó entre Gustavo Alfonso Infante y Alfredo Adame?

Alfredo Adame y Gustavo Alfonso Infante pasaron de ser amigos a enemigos públicos. Todo hecho se suscitó por unas palabras que pronunció el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 4’ sobre el conductor y su mamá.

Las palabras fueron pronunciadas en el programa de Univisión, ‘El Gordo y La Flaca’: “La mamá era una bruja negra, la mamá les daba peyote y le daba hongo en una pocilga a donde vivían”.

En ese momento, el también actor comentó que la mamá de Infante era “una bruja” e insinuó que le “robaba a la gente”. A raíz de esto, el conductor mexicano no esperó para introducir una demanda por difamación en contra de Adame por ofender a su madre, una señora de 80 años, y por ofenderlo a él.

Adame es uno de los personajes más polémicos de México. Situación que dejó en claro por su paso en ‘La Casa de los Famosos 4’, no solo discutió con Lupillo Rivera y casi llegan a los golpes, también se convirtió en uno de los personajes más repudiados por sus comentarios transfóbicos y machistas.

