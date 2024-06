En medio de acusaciones de agresión, Sean “Diddy” Combs devolvió la llave de Nueva York

Sean “Diddy” Combs devolvió las llaves de Nueva York luego de que el alcalde de la ciudad, Eric Adams, le pidiera entregarlas en respuesta al video en el que se ve al rapero agredir físicamente a su ex novia Cassie Ventura.

De acuerdo con la Associated Press, el rapero entregó las llaves de Nueva York después de que Adams le enviara una carta a las oficinas del músico en Nueva York y California para pedirle devolver las llaves al Ayuntamiento de la ciudad.

“Condeno enérgicamente estas acciones y me solidarizo con todos los sobrevivientes de violencia doméstica y de género”, indicó el alcalde de la Gran Manzana en su carta en referencia al video de Diddy agrediendo a Cassie, según la Associated Press.

El año pasado, Eric Adams le concedió las llaves de Nueva York a Diddy en una ceremonia que coincidió con el lanzamiento de su nuevo álbum The Love Album: Off the Grid.

La devolución de las llaves de Nueva York ocurre una semana después de que la Universidad de Howard le revocó el título honorífico que se le otorgó al rapero en 2014.

“La Junta Directiva de la Universidad de Howard votó hoy por unanimidad para aceptar la devolución por parte del Sr. Sean Combs del título honorífico que le confirió en 2014”, afirma el comunicado publicado por la casa de estudios.

En mayo, la cadena norteamericana CNN publicó un video de la cámara de seguridad del Hotel InterContinental de Century City en el que se ve a Sean “Diddy” Combs golpear y patear a su ex novia Cassie Ventura en uno de los pasillos del lugar.

Pese a las impactantes imágenes, el rapero no enfrentará cargos por el video en el que se le ve agredir a su ex novia Cassie Ventura, quien en noviembre del año pasado presentó una demanda acusándolo de someterla a una década de violencia sexual y física.

Tras la publicación del video, George Gascón, fiscal de Distrito de Los Ángeles, informó que, aunque las imágenes son inquietantes, no pueden presentar cargos porque el delito ya prescribió.

“Somos conscientes del video que ha estado circulando en línea que supuestamente muestra a Sean Combs agrediendo a una mujer joven en Los Ángeles. Encontramos las imágenes extremadamente inquietantes y difíciles de ver”, indicó el fiscal de acuerdo con Deadline.

“Si la conducta descrita ocurrió en 2016, lamentablemente no podríamos presentar cargos porque la conducta ocurrió más allá del plazo en el que se puede procesar un delito de agresión”, agregó.

En California el pazo de prescripción de la violencia doméstica es de cinco años, mientras que el plazo de prescripción para agresión simple y grave es de un año y tres años respectivamente.

Investigación por tráfico sexual

En marzo, agentes de Seguridad Nacional allanaron las propiedades de Sean “Diddy” Combs en Los Ángeles y Miami como parte de una investigación contra el rapero.

De acuerdo con TMZ, la investigación se maneja desde el Distrito Sur de Nueva York y está relacionada con acusaciones de tráfico sexual contra Diddy.

El medio también compartió varias imágenes tomadas desde un helicóptero sobre las propiedades del rapero, en las que se puede ver a dos hombres esposados que, según TMZ, son los hijos de Diddy, Justin y King Combs.

“Hoy temprano, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York ejecutó acciones policiales como parte de una investigación en curso, con la asistencia de HSI Los Ángeles, HSI Miami y nuestros socios policiales locales”, indicó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) a Entertainment Tonight.

