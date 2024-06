Confirman dos casos de sarampión en Oregon

Las autoridades sanitarias de Oregón han confirmado dos casos de sarampión en un hogar del condado de Clackamas, y advierten que otras personas podrían haber estado expuestas a la enfermedad altamente contagiosa en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón la semana pasada.

El primer caso fue identificado en un adulto no vacunado que parece haber contraído el virus en el condado de Marion entre el 19 de mayo y el 4 de junio. Este adulto luego contagió el sarampión a un niño no vacunado en el mismo hogar. La fuente exacta de la exposición inicial permanece desconocida, lo que sugiere que podría haber más casos no reportados relacionados con el condado de Marion.

Las autoridades de salud han alertado que cualquier persona que haya visitado la Clínica Richmond de Atención Inmediata de OHSU entre las 4:40 p.m. y las 5:40 p.m. del miércoles 12 de junio, o la sala de emergencias del Hospital OHSU entre las 6 p.m. del 12 de junio y las 7:15 p.m. del viernes 14 de junio, pudo haber estado expuesta al virus.

El Dr. Paul R. Cieslak, director médico de la Autoridad de Salud de Oregón, señaló en un comunicado la alta contagiosidad del sarampión. Cieslak recordó que los adultos nacidos durante o después de 1957 aún pueden vacunarse, ya que las personas nacidas antes de esa fecha generalmente se consideran inmunes debido a las infecciones generalizadas antes de la disponibilidad de la vacuna.

El sarampión se propaga a través del aire y puede permanecer activo hasta dos horas después de que una persona infectada haya abandonado el lugar. Las personas con sarampión son contagiosas desde cuatro días antes de la aparición de la erupción hasta cuatro días después. Los síntomas incluyen fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos, seguidos de una erupción que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo. Estos síntomas suelen manifestarse entre siete y 21 días después de la exposición.

La enfermedad puede ser mortal y presenta un riesgo mayor para quienes no han sido vacunados, las mujeres embarazadas, los bebés menores de un año y las personas con sistemas inmunológicos debilitados. Las autoridades han subrayado la importancia de la vacunación, especialmente en vista de la disminución de las tasas de vacunación entre los escolares de Oregón. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el estado tuvo la segunda tasa más alta de exenciones no médicas del país el año pasado.

A pesar de que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) es altamente eficaz, su efectividad depende de que una proporción significativa de la población esté vacunada. Esto es crucial para evitar brotes y proteger a aquellos que no pueden vacunarse por razones médicas.

Además del sarampión, Oregón enfrenta un aumento alarmante en los casos de tos ferina. La tasa de esta infección bacteriana ha aumentado un 790% en comparación con el año pasado. Más de la mitad de los casos en 2024 fueron en niños y adolescentes en edad escolar, y el 45% de ellos no tenía las vacunas actualizadas. Este aumento en los casos de tos ferina resalta aún más la importancia de mantener al día las vacunas.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias instan a las personas que experimenten síntomas de sarampión a contactar a un proveedor de atención médica antes de visitar cualquier centro de salud, para establecer un plan que evite la exposición de otras personas al virus.

La propagación del sarampión y el aumento de casos de tos ferina subrayan la necesidad de un esfuerzo renovado en la vacunación y la educación pública. La comunidad debe estar consciente de la gravedad de estas enfermedades y tomar medidas proactivas para protegerse y proteger a los demás. Las autoridades continúan monitoreando la situación de cerca y están preparadas para tomar medidas adicionales si es necesario para contener estos brotes y salvaguardar la salud pública.