Karen Rodríguez contó cómo fue trabajar con Eugenio Derbez en Acapulco: “Es muy lindo”

Karen Rodríguez está muy feliz ¿La razón? Cumplió una de sus sueños: trabajar con Eugenio Derbez. La actriz mexicana se unió al elenco de la tercera temporada de la serie Acapulco, que se estrenó el 1° de mayo en Apple TV+.

En la tercera temporada de la serie Rodríguez interpreta a Dulce, hermana de Memo y quien jugará un papel importante en la vida de Máximo (Eugenio Derbez).

La actriz era fan de Acapulco, por lo que participar en la serie fue algo muy especial para Rodríguez. “Me emocioné mucho porque hemos escuchado mucho en las temporadas anteriores sobre las hermanas de Memo, pero no sabía que esta chica (Dulce) iba a tener un poco de chispa y cualidades muy sorprendentes”, dijo sobre su personaje en una entrevista para La opinion.

Sobre la experiencia de trabajar junto a Eugenio Derbez, Rodríguez asegura que ha sido un sueño hecho realidad porque desde niña es admiradora de su trabajo. “Recuerdo que en mi cada con mis papás veíamos Derbez en cuando y yo me atacaba de la risa y trataba de hacer todos sus personajes”, cuenta.

¿Cómo fue el rodaje de Acapulco?

La actriz contó que le rodaje de la serie fue una experiencia única porque el hotel donde filman Acapulco, en Puerto Vallarta, es el mismo en el que se quedan durante las grabaciones.

“Nunca había estado en un set donde te quedas en el mismo set. Es muy bonito porque por esa cercanía es que se siente ese amor y esa familia porque es verdadera. Ellos (los actores) han estados unidos por tres años y por eso pueden dar esa energía a una persona nueva”, aseguró.

Karen Rodríguez contó que lo que más disfrutó de la serie fue interpretar un personaje que es un poco malvado. “Siempre me tocan papeles nobles o más lindos. Pude usar esos útiles que ya tengo en Dulce, pero poder hacer lo que se me daba la gana con este personaje fue una delicia”, afirmó.

Aunque la actriz fue bien recibida por sus compañeros, considera que adaptarse a un equipo que estaba tan unido fue un gran reto para ella.

“Que el público creyera soy parte de esa familia Reyes, que soy la hermana de Memo y al mismo tiempo que (Dulce) es su propio ser fue un gran reto, pero también fue algo bello porque aprendí mucho como actriz haciendo este proyecto”, dijo.

Sobre quién era el más gracioso del elenco durante el rodaje, Rodríguez confiesa que Fernando Carsa, quien interpreta a Memo. “Estuvimos como hermanitos y me hacía reír y me daba mucho aliento para sentirme segura en este proyecto”, cuenta.

La actriz, que comenzó su carrera en el Teatro, asegura que quiere seguir haciendo series. “Me he enamorado del reto de estar en un set con una cámara y me gustaría seguir en este medio. Creo que me gustaría hacer otro tipo de villana, pero algo como Dulce, que fue algo complejo, pero que me sorprenda”, dijo.

