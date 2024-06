Fuerzas de Israel matan a un comandante de Hamás en Gaza

El Ejército de Israel aseguró este jueves (20.06.2024) haber matado a un comandante y francotirador de la fuerza de élite Nukhba de Hamás, quien supuestamente participó en el ataque del 7 de octubre, en un ataque aéreo en el área de Beit Hanoun, en el norte de Gaza.

En un vídeo divulgado por el Ejército, se observa a un hombre caminar por una azotea durante unos seis segundos, justo cuando impacta un proyectil y todo se cumbre de humo. El objetivo del ataque ha sido identificado como Ahmed Hassan Salame Alsauarka, y según un comunicado castrense, “se infiltró y llevó a cabo ataques contra comunidades israelíes en el sur de Israel durante la masacre del 7 de octubre”.

Además, el Ejército destacó que se tomaron “medidas para mitigar los daños a civiles”, por lo que “ningún civil resultó herido”. Y dijo continuar su presencia y actividad militar tanto en el centro del enclave como en Rafah, con la eliminación de puestos de lanzamiento de granadas de mortero, así como de milicianos atacados con misiles o en “enfrentamientos cuerpo a cuerpo”.

No se puede eliminar a Hamás

El portavoz del Ejército israelí afirmó ayer en una entrevista que el movimiento islamista palestino Hamás, contra el que lucha en Gaza, no podía ser eliminado, lo que provocó una reacción inmediata del gobierno, que reiteró su compromiso de destruirlo. “Hamás es una ideología, no podemos eliminar una ideología. Decir que vamos a hacer desaparecer a Hamás es arrojar arena a los ojos de la gente”, declaró el contralmirante Daniel Hagari a la emisora israelí Canal 13. “Si no ofrecemos una alternativa, al final, tendremos a Hamás” en el poder en Gaza, añadió Hagari, quien admitió que eso es responsabilidad de los políticos.

Tas las críticas del gobierno israelí, el Ejército emitió un comunicado en el que subrayó que Hagari habló “de la destrucción de Hamás como ideología e idea”. “El gabinete político y de seguridad encabezado por el primer ministro Netanyahu definió como uno de los objetivos de la guerra la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamás”, manifestó. “Las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército] están, por supuesto, comprometidas con ello”, añadió.

Otros ataques con víctimas civiles

Por su parte, fuentes palestinas denunciaron también hoy la muerte de al menos dos mujeres, además de otros 12 palestinos heridos, incluidos niños, en un ataque con misiles contra una casa en la zona de Al Hasayna, al oeste del campamento de Nuseirat (centro).

Además, según informó la agencia palestina Wafa, también se dieron ataques en Zeitun, sureste de la norteña ciudad de Gaza, en el costado oriental de los campamentos de refugiados de Bureij y Al Maghazi, en el centro, y en las zonas central y occidental de la ciudad de Rafah, con bombardeos de artillería e intensos tiroteos.

A cifras de ayer del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, casi 37,400 gazatíes han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 85,500 han sido heridos desde el inicio de la guerra en octubre. El Ejército israelí, sin aportar pruebas, estima que han muerto unos 15,000 milicianos de Hamás en el conflicto.

Sigue leyendo: