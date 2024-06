Will Smith interpretará una canción inédita en la entrega de los BET Awards

El 30 de junio se llevará a cabo la entrega de los BET Awards 2024, organizada por el canal Black Entertainment Television. Acudirán muchos famosos, pero el momento más esperado de la noche es la actuación de Will Smith, quien estrenará su nuevo sencillo.

El actor y rapero fue conductor del evento en 2005, junto con su esposa Jada Pinkett Smith. También obtuvo el premio BET como Mejor Actor en tres ocasiones: por la película “Ali” en 2001, por “Hancock” y “Seven Pounds” -ambas en una misma nominación- en 2009, y por “King Richard” en 2022. El próximo domingo también podría interpretar un medley de sus mejores éxitos.

Connie Orlando, encargada del área musical en la ceremonia, informó a través de un comunicado lo siguiente: “Desde sus comienzos como rapero en (el programa) “The Fresh Prince Of Bel Air” hasta ser el rey de la taquilla como uno de los “Bad Boys”, Will Smith es verdaderamente un ícono global, y nos sentimos honrados de darle la bienvenida nuevamente para adornar el escenario de los BET Awards. Esperamos que Will se sume a otra noche decisiva para la cultura que nadie debe perderse”.

La invitación a este evento marca una nueva etapa en la carrera de Smith, pues debido al incidente que protagonizó hace dos años en la entrega de los premios Oscar (cuando le dio una bofetada al comediante Chris Rock), la Academia le prohibió asistir a esa ceremonia durante 10 años. Ahora está dispuesto a ofrecer una gran actuación en su faceta como rapero.

La entrega de los BET Awards será conducida por la actriz Taraji P. Henson; otros artistas que se presentarán en la parte musical son Victoria Monét, Tyla, Ice Spice, Latto y Shabbozey. Will Smith continúa promocionando su más reciente película, “Bad Boys: Ride Or Die”, que hasta ahora ha recaudado más de $149 millones de dólares en Estados Unidos.

