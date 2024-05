El épico encuentro que tuvieron Lionel Messi y Will Smith que causó furor

La llegada del delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, no solamente ha causado mucho impacto y revuelo entre los fanáticos del mundo del balón pie alrededor del mundo, sino también en el del espectáculo, atrayendo la atención de grandes figuras y estrellas de Hollywood. Una de las figuras más destacadas que se ha podido codear con el ídolo de Rosario, es el actor Will Smith, conocido por su papel en la saga ‘Bad Boys’ y ‘El Príncipe del Rap’, quien recientemente compartió en sus redes sociales un vídeo en el que se le ve con Martin Lawrence, su compañero en la popular serie de películas y el argentino como invitado especial.

“Pateando con los chicos”, escribió Smith en su publicación en sus redes sociales. En el video, se observó a los dos actores señalando y viendo hacia el horizonte, aparentemente planeando una jugada, cuando de la nada aparece La Pulga, quien hizo su aparición, los miró de forma desafiante, se dio vuelta y pateó el balón con fuerza hacia la cámara.

La reacción de los fanáticos del trio no se hizo esperar y todos los comentarios coincidieron en que esto seguramente es un guiño especial y único para la venidera cuarta entrega de Bad Boys: “Decime que el capitán aparece en la peliii!”, “Messi es un bad boys”, “Si Messi está en la pelí yo lo miro” y “Realmente me encantaría ver a Messi en Bad Boys”.

El vínculo entre el astro argentino y el mundo de Hollywood parece fortalecerse con su estadía en los Estados Unidos, especialmente con el contexto de la anticipada cuarta entrega de la saga Bad Boys, titulada Bad Boys: Hasta la muerte (Bad Boys: Ride or Die). La película está programada a ser estrenada el próximo 14 de junio de 2024, y la misma sigue la historia de los agentes de policía Mike Lowery y Marcus Burnett, interpretados por Smith y Lawrence, quienes se enfrentan a criminales en Miami.

La presencia de Messi en Miami ha sido de gran peso e importancia para que se llevasen a cabo memorables encuentros entre el mundo del deporte y el entretenimiento. La comunidad de actores no ha sido indiferente al magnetismo del astro argentino, quien además de ser una gran figura en el campo de juego, además pareciera lucir bien en el mundo del entretenimiento.

Este no fue el primer encuentro entre Messi y Smith

Sin embargo, esta no es la primera vez que Smith y Messi se encuentran. En febrero, el actor asistió a un partido del Inter Miami contra el Real Salt Lake en una jornada de la Major League Soccer. El estadounidense se encontraba en uno de los palcos junto a David Beckham, una de las caras visibles de la franquicia, y en el descanso tanto Messi y Smith tuvieron un breve pero especial encuentro donde se pudieron saludar y fueron además retratados y las imágenes se hicieron virales de inmediato.

Will Smith no ocultó su emoción después de conocer a Messi, al punto de compartir una Storie de su abrazo con el argentino, acompañada por un emoji de una cabra, haciendo referencia a “GOAT” (Greatest of All Time, el más grande de todos los tiempos). Más tarde Smith publicó a través de algunas palabras lo emocionado que estaba por haber conocido al ex jugador del FC Barcelona y el París Saint Germain: “¡Esto fue una locura! Muchas felicidades por la victoria, Lionel Messi. Te aprecio, David Beckham”. Horas después, continuó mostrando su emoción subiendo otras stories con frases motivacionales y más fotos de Messi.

