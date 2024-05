Más dudas en el Real Madrid para la final de Champions: Andriy Lunin se ausenta por fiebre

La novela que ha surgido en torno a quién debería ser el portero titular del Real Madrid este sábado en la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund en Londres tuvo un nuevo giro este lunes después de conocerse que Andriy Lunin se ausentó del entrenamiento debido a un fiebre.

El guardameta ucraniano es junto a Thibaut Courtois las dos opciones que maneja Carlo Ancelotti para el partido más importante de la temporada para el Real Madrid que busca conquistar su ‘Orejona’ número 15 y el doblete después de coronarse también como campeones de LaLiga.

El director técnico del cuadro blanco todavía mantiene la incertidumbre sobre quién de los dos porteros será el titular ante los alemanes, una decisión que ha dividido a la afición merengue tomando en cuenta la gran temporada que ha tenido Lunin mientras que Courtois se recuperaba de varias graves lesiones.

El portero ucraniano del Real Madrid, Andriy Lunin, durante el calentamiento previo al partido contra el Villarreal correspondiente a la jornada 37 de LaLiga que se jugó en el estadio La Cerámica. Crédito: Andreu Esteban | EFE

“Es una decisión muy difícil porque ambos merecen jugar la final. Lunin porque ha hecho una temporada fantástica, hoy tiene fiebre pero va a recuperar para el sábado, y Courtois porque ha vuelto de su lesión y es el mejor portero del mundo”, comentó Ancelotti en la rueda de prensa de este lunes.

Aunque Thibaut Courtois tiene apenas tres juegos en lo que va de esta temporada luego de superar lesiones en sus dos rodillas que lo mantuvieron fuera de acción desde la pretemporada, en los medios españoles especularon sobre la posibilidad de que sea el escogido para jugar el sábado.

“El debate me gusta mucho, así que en esta semana que no tengo nada que hacer me gusta escucharlo”, agregó el experimentado entrenador italiano quien aprovechó los últimos partidos del campeonato español, con el título ya asegurado, para darle acción a ambos guardametas.

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, durante un entrenamiento en el día abierto a los medios, previo a la final de Champions League del sábado contra el Borussia Dortmund. Crédito: J.J. Guillén | EFE

Thibaut Courtois advierte de la dificultad ante el Dortmund

Mientras que sigue vivo el debate sobre quién será el escogido para cuidar la portería del Real Madrid en la final de la Champions League, el belga Thibaut Courtois habló de los peligros que representa el Borussia Dortmund, el rival al que tendrán que enfrentar este sábado en Londres.

“Estoy muy feliz de formar parte de la historia del Real Madrid y poder seguir aumentando su grandeza. Por eso esperamos poder ganar otra Copa de Europa el sábado ante un rival duro al que la gente piensa que es un partido fácil pero no es así. Lo ha demostrado hasta la final”, comentó el guardameta.

“Tiene buen balón parado, a la contra tiene mucho peligro y velocidad para hacer daño. Nos espera un gran partido en el que tenemos que estar al doscientos por cien para ganar”, destacó el belga sobre los puntos fuertes del cuadro alemán que busca su segundo título en la Champions League.

