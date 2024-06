Jaime Lozano habla sobre el estado de César Montes

La selección de México puso en riesgo la clasificación tras la derrota ante Venezuela, pero Jaime Lozano afirma que sigue la esperanza. El entrenador está confiado en que lo van a lograr.

“Al final las cosas no salieron como esperábamos, pero primero tenemos 90 minutos y de este barco no se baja nadie y lo vamos a lograr. Puedo decir eso. Se me hace pesimista lo que comentas, pero lo vamos a lograr. De eso estoy seguro”, declaró en conferencia de prensa.

México está obligada a ganar ante Ecuador. Un empate solo le serviría a los ecuatorianos y dejaría al Tri sin oportunidades de avanzar a los octavos de final.

“No estamos fuera y dependemos de nosotros, lo tenemos claro. El partido nuestro nos pondrá en la siguiente fase, pero lo dije, jugando partidos así difícilmente lo lograremos. Creo que tuvimos mejores registros que el rival”.

Jaime Lozano habla sobre la lesión de César Montes

César Montes salió lesionado tras los primeros 45 minutos y en el segundo tiempo se abrieron los espacios para el conjunto venezolano. Lozano detalló que no sabe si se recuperará para el jeugo ante Jamaica.

“Aún no lo sé, después del primer tiempo se tomaba la entrepierna, en el segundo tiempo será complicado que siguiera, no sé si mañana o en dos días, no sabemos si contáramos con él para el siguiente partido”, comentó Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana.

“Creo que sí es muscular, lo único que no podemos perder es confianza, en lo que lo estamos haciendo superamos al resultado, ahora el resultado es lo que importa, sobre todo en este tipo de competencias. Estamos convencidos de que el equipo está con ganas, de un resultado adverso, cuando el mexicano está ante la adversidad, el mexicano mejor responde”, agregó Lozano.

México volverá a jugar el domingo a las 5:00 pm (hora de Los Angeles) ante Ecuador en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Sigue leyendo:

– México falló penalti al final y Venezuela, que metió el suyo, logra histórico triunfo en la Copa América

– Santiago Giménez destrozado por los memes después de la derrota de México vs. Venezuela

– Luis Romo aseguró que Orbelín Pineda tiene todo el apoyo por el penal fallado vs. Venezuela